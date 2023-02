La crisis interna del PAR continúa con un nuevo episodio. El sector crítico que disputó la presidencia del partido a Arturo Aliaga y que ha judicializado el congreso por el que salió reelegido presidente ha anunciado este jueves que deja la formación aunque mantiene el «ánimo aragonesista» y confía en que se puedan crear «nuevos espacios ideológicos».

Los principales cargos orgánicos que abandonan el PAR se encuentran en la provincia de Teruel. Son los tres concejales de la oposición del Ayuntamiento de Alcañiz, Berta Zapater, Eduardo Orrios y Beatriz Altaba; y el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, que gobierna con mayoría absoluta al salir reelegido en las pasadas elecciones con mayoría absoluta (tiene 7 de los 9 concejales). Las bajas de militancia también afectan a la Diputación de Teruel, donde el PAR pierde a dos de sus cinco diputados, además de Zapater, que ya dejó la portavocía hace unos meses; y Julio Esteban. En todos la baja del PAR les supone pasar al grupo mixto.

Otros militantes que han anunciado que dejan la formación son Elena Allué, la ex directora general de Turismo que le disputó la presidencia del PAR a Aliaga (perdió por 21 votos de diferencia); Javier Callizo, Lucía Guillén y Pepe Sanmiguel. No obstante, en el comunicado advierten de que se prevén «otras bajas de alcaldes y concejales del PAR así como de relevantes militantes históricos y personas que han ocupado altos cargos de responsabilidad en las instituciones». Recuerdan también que en los últimos meses ya se han producido bajas de militantes de reconocida trayectoria política como el exconcejal de Alcañiz y exsenador José María Fuster; el expresidente de la Diputación de Teruel y exalcalde de Castellote Ramón Millán; el exalcalde de Ráfales, Fernando Cavero; o Marina Sevilla.

En su comunicado los críticos recuerdan que en la sentencia judicial tras la demanda interpuesta por Xavier de Pedro anuló el congreso del Partido Aragonés celebrado en octubre de 2021 en el que fue reelegido hace poco más de un año Arturo Aliaga como presidente «por considerar debidamente probada la existencia de graves irregularidades contrarias a la legislación vigente; un fraude electoral en toda regla del que son coautores en igual medida tanto el presidente como los miembros de la ejecutiva salida del Congreso anulado».

En opinión de los críticos, los hechos probados por la sentencia son de “tal gravedad que descalifican a sus autores, coautores y cómplices para seguir un solo minuto más, no ya al frente del partido, sino incluso como militantes de base. Si todavía conservan un mínimo sentido de la dignidad, unos y otros no tienen otra salida que abandonar los órganos de dirección y el propio partido al que tanto daño han hecho.” «Cansados de esperar que Arturo Aliaga iniciara, con su Comisión Ejecutiva, un camino hacia la reconciliación interna del partido como le solicitaron, han observado absortos como el Presidente del PAR ha profundizado en nuevas heridas y divisiones; ahora, también entre quienes le apoyaron, y que han

sumido al PAR en un escenario sin salida política interna y externa«, apuntan.

Por ello, para los críticos “la formación política que fundara Hipólito Gómez de las Roces, sin la que es imposible entender la historia del Aragón contemporáneo que renace con la Transición, no merece estar a merced de unos dirigentes que no han ahorrado esfuerzos para arruinarla políticamente en beneficio propio”, añaden.

En la actualidad, consideran que «la voluntad de buscar soluciones para la reconciliación de la militancia del Partido Aragonés es nula, con un presidente enrocado y unos dirigentes que aun cuando en su momento apoyaron a Aliaga, ahora se encuentran en un camino de luchas personalistas en el que dejan sin futuro político a cientos de alcaldes y concejales, llevando al Partido a una situación irreversible y de absoluta falta de credibilidad ante la sociedad aragonesa».

“Lejos de aceptar los hechos probados por la Sentencia y presentar la dimisión de sus cargos y su baja como militantes, uno y otros han optado por seguir arrastrando por el lodazal el nombre del Partido Aragonés, en una guerra tan infame como inútil por sacudirse las culpas del amaño. La descomposición de esta ejecutiva que, con su todavía presidente a la cabeza, ha hecho llegar al partido a un punto de no retorno”, afirman.

Asimismo, los críticos recuerdan que si bien solicitaron a o Aliaga que centrara su vicepresidencia en el Gobierno de Aragón en la defensa de los valores del aragonesismo (defensa del Pacto del agua, eliminación del impuesto de sucesiones, custodia compartida etc), no se ha generado ni un solo avance en positivo en este sentido. «Quienes defendemos la mejor historia del Partido Aragonés —el que representan los tres primeros presidentes, varios centenares de cargos y representantes públicos que lo han servido con honor y miles de aragoneses que no han salido de su estupor al conocer la Sentencia— queremos hoy más que nunca reivindicar su papel central en la política aragonesa durante casi medio

siglo y hacer votos por un aragonesismo que, libre de oportunistas, pueda seguir haciendo en la vida pública aportaciones decisivas para el bienestar y la prosperidad de todos los aragoneses”.

Asimismo, recuerdan que, ante la abrumadora situación política de España, donde el PSOE, de Pedro Sánchez, es coautor de gravísimos errores para la fortaleza del Estado de Derecho, el aragonesismo de Aliaga no ha actuado de palanca de freno de la deriva del partido socialista que avergüenza al votante

tradicional del PAR.

El aragonesismo no solo defiende el deber hacer más aragonés a Aragón, sino también de defender una España constitucional. “Somos y seguiremos luchando por un Aragón más decisivo en una España fuerte y unida, donde hemos sido pocos —como decía Costa— pero nunca aceptaremos ser poco; somos y seguiremos siendo aragonesistas, pero a partir de hoy —lo decimos con gran dolor de corazón, después de muchas décadas de militancia— lo seremos fuera de las filas del Partido Aragonés de Aliaga.”