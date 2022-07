El alcañizano Iván Romero se proclama subcampeón de España de BTT Máster 30 en distancia olímpica

El ciclista bajoaragonés Iván Romero, del Kenza Team, logró el pasado sábado convertirse en subcampeón de España de BTT en distancia olímpica (XCO) en categoría Máster 30 en el campeonato nacional disputado en Candelada (Ávila). A su vez, el joven Javier Zaera firmó un 45º puesto en sub 23 tras tener una mala salida y diversos problemas mecánicos.

Las pruebas ciclistas, desarrolladas en múltiples categorías a lo largo del fin de semana, estuvieron marcadas por las altas temperaturas y por la dureza de circuito escogido por la organización: grandes desniveles, descensos complicados y un circuito realmente técnico. Pese a todo ello, Iván Romero logró en la jornada del sábado colgarse la medalla de plata en la prueba Máster 30. «Conseguí ser segundo, que no está nada mal. El primero fue inalcanzable por lo que yo acabé muy contento. Ahora voy a continuar con mi preparación con la mente ya puesta en el Campeonato de España de Maratón que tendrá lugar en septiembre», explicó el ciclista del Kenza Team.

Iván Romero durante el transcurso del nacional de BTT el pasado fin de semana en Ávila / I.R.

Eso sí, Romero no fue el único alcañizano en liza en este nacional de BTT. Hasta Ávila, y tomando parte de la selección aragonesa sub-23, también se desplazó Javier Zaera. Eso sí, el joven ciclista asegura no haber tenido su mejor día. «A mi no me fue tan bien. Siendo realistas estuve muy lejos de lo que esperaba. La alergia no me dejó estar disputando los puestos de cabeza y estos campeonatos no perdonan. Seguro que nos sirve para aprender en el futuro«, subrayó Zaera.