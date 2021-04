El Bajo Martín y el Bajo Aragón-Caspe claman contra el recorte ferroviario y exigen «no perder el tren»

Miles de personas han exigido a las administraciones el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la red de Media Distancia de Aragón. Las protestas han tenido lugar en más de 30 estaciones y apeaderos de toda la comunidad y han contado con el apoyo de más de 100 entidades. La jornada se ha vivido con especial intensidad en las estaciones de la línea Madrid-Barcelona que atraviesa las localidades de La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Caspe, Fabara, Nonaspe y Fayón-La Pobla de Massaluca. El anuncio llevado a cabo en las últimas semanas por parte del Gobierno de Aragón de dejar de sufragar los gastos del tren afectaría directamente a varios tramos de toda la comunidad y supondría un drástico recorte en los servicios de la citada línea que dejaría de prestar buena parte de los mismos que actualmente comunican las poblaciones bajoaragonesas con Zaragoza y Barcelona.

Por todo ello centenares de personas, guardando las debidas distancias de seguridad y con presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se han concentrado en La Puebla de Híjar, Fayón, Nonaspe y Caspe, respondiendo así a la convocatoria de la Plataforma ‘Aragón no pierdas tu tren’. La Puebla de Híjar ha sido la primera localidad bajoaragonesa en celebrar la concentración, en torno a las 11.00, y ha coincidido la llegada del Catalunya Express con destino a Zaragoza. Más de 150 personas han recibido al convoy entre las que se encontraban, además de vecinos de la propia localidad, pasajeros de otras localidades del Bajo Martín que han cogido el tren con destino a localidades vecinas por las que discurre la línea ferroviaria y a la capital aragonesa. «Ha sido una concentración ciudadana que demuestra, no solo el amor que todo el Bajo Martín siente hacia el ferrocarril, si no una oportunidad de desarrollo industrial y de futuro para nuestro municipio y para toda la comarca», ha explicado Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar.

La Ciudad del Compromiso se ha volvado ante la iniciativa ‘Aragón no pierdas tu tren». Javier de Luna.

El primer edil ha advertido de que se «está dejando perder» un importantísimo corredor ferroviario a nivel de todo el país. «Estamos ante una infraestructura muy importante a nivel de pasajeros, de mercancías y de desarrollo de industria que es capaz de vertebrar el Norte de la provincia de Teruel. Pero a día de hoy hemos constatado que esta línea, que también es turolense, no está en la agenda de ningún partido político», ha concluido Bello. Además de los manifestantes, muchos pasajeros han acudido a las estaciones para hacer uso de los trenes con destino a la capital aragonesa y a Barcelona. Algunos de ellos desconocían que estaban convocadas sendas protestas por lo que se han visto «gratamente» sorprendidos ante el éxito de la convocatoria. El acto ha puesto de manifiesto que, además de los usuarios de las propias localidades por las que pasa la línea férrea, las estaciones y andenes son utilizados por multitud de pasajeros de otras localidades vecinas.

Varios pasajeros de toda la comarcan han utilizado el Catalunya Express procedente de Barcelona y con destino a Zaragoza. Javier de Luna.

Por su parte, en la Ciudad del Compromiso el recibimiento ha sido doble. Centenares de caspolinos, vecinos de otras localidades y decenas de pasajeros han recibido al Cataluña Express procedente de la Estación de Sants de Barcelona que ha llegado a las 12.32 con destino a Zaragoza. Pocos minutos después, en torno a las 12.50 ha llegado el Regional Express procedente de la capital aragonesa con destino a la Ciudad Condal. Además de los manifestantes varios pasajeros de la Ciudad del Compromiso y de localidades cercanas como Mequinenza, Maella y Mazaleón -esta última en la comarca del Matarraña- han subido al tren no sin antes manifestar su preocupación por la temida supresión de servicios. «Es el mejor servicio que tengo en estos momentos para ir a Zaragoza. Cojo este tren todos los viernes y todos los domingos porque voy y vuelvo por motivos de trabajo y para mi supondría un serio problema además de perder el mejor medio de transporte que tengo en estos momentos», ha explicado el joven pasajero Miguel Rubio, de Mequinenza.

Miguel Rubio, de Mequinenza, utiliza el tren al menos dos veces por semana para ir de Caspe a Zaragoza. / J. L. L.

A pocos metros la caspolina Beatriz Sancho y su pareja Luis Cóvez han esperado, de igual modo, la llegada del tren procedente de Barcelona y con destino a Zaragoza. La joven pareja ha afirmado que, de producirse la anunciada y temida supresión de los servicios, «no podrían volver con normalidad a Caspe». Tras el paso del tren con destino a Zaragoza, ha llegado el turno del convoy con destino a Barcelona y por ello han sido muchos los pasajeros que han acudido a hacer uso de la estación «Necesito que exista el tren porque yo no puedo venir en muchas ocasiones en coche y por motivos laborales para mí es vital», ha explicado Pilar Artega, de Caspe.

La caspolina Beatriz Sancho ha cogido el tren con destino a Zaragoza. J.l.

«Estamos reivindicando que el Gobierno de Aragón continúe sufragando los costes de los que se hacía cargo y que tampoco se hace cargo el Estado. Desde el ejecutivo nos dicen que están ultimando un plan para el transporte de carretera. Todo ello después de que Europa haya declarado 2021 el Año Internacional del Ferrocarril» ha manifestado el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Bajo Aragón-Caspe, José Sanz. Desde la plataforma han denunciado los «malos horarios», a su juicio, deliberados para desincentivar el uso del tren y han apuntado a que sería «totalmente factible» ofrecer horarios más competitivos y establecer conexiones en la Estación Zaragoza-Delicias con los trenes de Alta Velocidad. «Estamos a 1 hora y 20 minutos de Zaragoza en un medio de transporte sostenible, seguro y cómodo y la alternativa que nos proponen es ir por carretera. Es inexplicable» ha concluído Sanz.

Los manifestantes han reivindicado, de igual modo, la accesibilidad y la importancia social del tren. Javier de Luna.

Desde Caspe han querido poner de manifiesto las carencias de la red viaria y la «necesidad» de mantener los servicios ferroviarios. Por ello han exigido que las administraciones competentes, en este caso Gobierno de Aragón y Ministerio de Transportes, se hagan cargo «de una vez por todas» de los costes de la línea. «No queremos perder servicios. Para nosotros el tren es un elemento vertebrador y fija población. Para nosotros es fundamental que este tren continúe hasta Cataluña. El tren debe de seguir funcionando como antes de la pandemia», ha manifestado Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe.

La estación de Samper de Calanda ha sido otro de los lugares en los que los vecinos y pasajeros han recibido al tren. Antonio Zapater.

Desde la localidad y a través de la Plataforma, han denunciado que el Gobierno central ha apostado por el «rendimiento económico» en detrimento de «ejes vertebradores» como lo son las líneas de ferrocarril convencional. «No estamos dispuestos a que supriman estos servicios. Se han aprovechado de la pandemia para suprimir estos servicios y para nosotros esto es una forma de vida, un transporte vital y su supresión es algo que nos preocupa mucho. Exigimos que se pongan de acuerdo el Gobierno de Aragón y el Estado para que solucionen este problema, lo haga quien lo haga», manifestó por su parte Joaquín Llop, presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

Decenas de personas se han manifestado en la estación de Nonaspe. Heraldo de Aragón.

Por su parte, en Nonaspe, al igual que en otras localidades, se ha leído un manifiesto en el que se ha reclamado a las autoridades un mayor apoyo a este servicio esencial para el medio rural: «En Aragón estamos asistiendo al progresivo desmantelamiento del servicio ferroviario. Por una parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al igual que en el resto de España, olvidando su parte pública y social, apuesta por el rendimiento económico, invirtiendo fundamentalmente en la alta velocidad y las mercancías. La DGA, por su parte, desde la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, decide dejar de aportar las cantidades hasta ahora devengadas y apostar por un plan de movilidad cuyo eje principal es el transporte por carretera». Los vecinos de las localidades afectadas reclaman un servicio de tren «de calidad, público, intermodal, social, seguro, accesible, ecológico y sostenible que sirva como eje vertebrador» del territorio y sus gentes.

Todo ello después de que tanto el Gobierno de España y la Diputación General de Aragón se «pasen la patata» y ninguna de las dos administraciones se haya querido comprometer, no solo a hacerse cargo de los costes de las líneas, si no de ofrecer horarios y frecuencias más competitivas y que puedan ser incluso compatibles con los horarios de la red de Alta Velocidad, la principal receptora de millonarias inversiones del Estado y que, según vienen advirtiendo y denunciando multitud de colectivos en España, ha ido en detrimento de la inversión en la red convencional y de Media Distancia.

Los poblanos y vecinos de otras localidades del Bajo Martín han puesto de manifiesto su compromiso con el servicio ferroviario. Javier de Luna.

Todo ello, cabe recordar, tan solo unos días después de que sin embargo se pusiese en marcha la nueva estación de Canfranc, a través de la cual el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llevado a cabo una millonaria inversión. El ministro José Luis Ábalos asistió el jueves a la puesta en marcha de las reformas acometidas en el citado tramo en los últimos años. Sin embargo desde el territorio denuncian el «abandono» al que está sometido el corredor ferroviario Zaragoza-Barcelona por el Norte de la provincia de Teruel.

De igual modo en Zaragoza se ha celebrado una concentración en la Estación Goya en defensa de las líneas de tren regionales en Aragón y también han tenido lugar concentraciones en varias localidades de la comunidad en sus respectivas estaciones y apeaderos. Y para lograr ese objetivo, reivindican la recuperación de los servicios y frecuencias previas al estallido de la pandemia de coronavirus. «Servicios como ‘El Caspolino’, un tren que une Caspe y Barcelona desde 1893 y que se interrumpió entre marzo y diciembre. Actualmente, se ha recuperado solo en el tramo catalán».

Además de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona que atraviesa el Bajo Aragón Histórico, las movilizaciones han tenido lugar en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, vía Tardienta y Monzón; en la línea Zaragoza-Madrid que, cabe recordar, antes de la llegada del AVE era una de las de mayor velocidad de toda la red convencional; la línea Zaragoza-Rioja/Navarra; la línea Zaragoza-Canfranc y la línea Zaragoza-Teruel-Valencia.