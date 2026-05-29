El CEIP Justicia de Aragón de Alcorisa, protagonista del Día de la Educación Aragonesa 2026

El CEIP Justicia de Aragón, de Alcorisa, fue uno de los grandes protagonistas del Día de la Educación Aragonesa 2026, celebrado este jueves en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli bajo el lema “Aprendemos sin fronteras”. El centro fe reconocido tras recibier el Premio Consumópolis, otorgado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en reconocimiento a su innovación educativa y compromiso con la educación en valores.

La jornada reunió a más de un centenar de asistentes y puso en valor el trabajo de los 275.000 alumnos, 20.000 docentes y más de 1.000 centros educativos de Aragón. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, destacó la vocación y el diálogo como pilares esenciales del sistema: “La educación merece ser cuidada, protegida y celebrada. Esa chispa que prende la atención, la escucha, el aprendizaje y la curiosidad en las aulas es la clave de bóveda del Aragón que queremos ser”, afirmó.

Además, el CEIP Concepción Gimeno Gil de Alcañiz participó activamente en la jornada con una propuesta vinculada al programa de desarrollo de capacidades, mostrando cómo la innovación educativa se extiende más allá del aula.

Entre otros reconocimientos, se entregaron la Medalla de la Educación a Javier Cendoya, de Edelvives, y las Cruces de José de Calasanz a cinco figuras clave del ámbito educativo. Otros centros premiados en Aragón destacaron por proyectos de innovación, programas STEAM, calidad en Erasmus+ o aprendizaje de lenguas: IES Ramón Sénder (Fraga), IES Lucas Mallada y colegio Salesianos (Huesca); CEIP Puerta Sancho, CEIP Ramiro Solans, CPIFP Los Enlaces, Escolapias Santa Engracia y ARASAAC (Zaragoza).

La jornada incluyó actuaciones de alumnos del CEIP Valdespartera, que mostraron su proyecto bilingüe dentro del programa MEC-British Council, y del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que cerró el acto con una jota interpretada por jóvenes estudiantes, símbolo de las raíces y del futuro de la Comunidad.