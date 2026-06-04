El Club Judo Alcañiz logra un tercer puesto en el Campeonato de Aragón por equipos

El Club Judo Alcañiz se subió al podio en el Campeonato de Aragón Infantil y Cadete de Judo por equipos, disputado el pasado sábado en Jaca. El conjunto alcañizano consiguió la tercera posición en la competición autonómica, una destacada actuación que premió el esfuerzo de un grupo que llevaba años sin participar en este campeonato.

El conjunto, formado por Adrián González, Yohantony Garrido, Daniel González y Sergio Khouja y entrenado por Mónica Romeo, superó la fase de grupos como segundo mejor clasificado ante rivales muy complicados: el filial del Binéfar, el Judo Club Zaragoza y el Gimnasio Ibón de Huesca. En la semifinal cayó contra el primer equipo del Binéfar, que a la postre se proclamó campeón de Aragón.

De esta forma, el club alcañizano cosecha un resultado muy significativo, dada las dificultades de formar equipos, presentando cuatro pesos y no completando las cinco categorías, que pone en valor el trabajo realizado durante toda la temporada. El año deportivo finalizará el próximo domingo 14 de junio en la tradicional exhibición que reúne a todos los deportistas de la entidad.

Acceso a semifinales por puntos

El Club Judo Alcañiz comenzó su andadura en el Campeonato de España disputando los cinco combates contra el Judo Club Zaragoza. Yohantony Garrido y Sergio Khouja ganaron sus categorías, pero los zaragozanos se impusieron en el resto y ganaron 2 a 3. En los siguientes combates, el Binéfar se impuso con contundencia con un 4 a 1.

El conjunto dirigido por Romeo cerró la fase de grupo contra el Gimnasio Ibón de Huesca con un contundente triunfo por 4 a 1, solo perdiendo el combate de menos de 66 kg donde los alcañizanos no tienen competidor. Este resultado significó un empate a victorias entre tres equipos, el Alcañiz, el Binéfar B y el Ibón que obligó a recurrir al desempate por puntos. De esta forma, los alcañizanos lograron la segunda plaza con 440 puntos.

En la siguiente ronda, el equipo de Romeo cayeron frente al primer equipo de Binéfar, el cual acabaría proclamándose campeón de Aragón. Pese a la derrota, el CJ Alcañiz logró subir al tercer peldaño del podio gracias al reglamento del judo, el cual otorga dos terceros puestos. “Somos un club pequeño y aun así algunos de los chicos tuvieron que competir en categorías que no eran las suyas, así que volví muy contenta porque conseguir este tercer puesto tiene mucho mérito”, valora Mónica Romeo

El reto de cubrir los pesos

Se trata de una significativa actuación dadas las dificultades para completar una alineación en una modalidad que exige cubrir diferentes categorías de peso. “Hace años que no nos presentábamos al Campeonato de Aragón por equipos”, destaca la entrenadora. El torneo tiene un sistema de combate de cinco categorías de peso distintas: el de menos de 55 kg, el de menos de 60 kg, el de menos de 66 kg, el de menos de 73 kg y, por último, el de más de 73 kg.

“Es muy difícil completar todos los pesos”, señala Mónica Romeo, la entrenadora del Club Judo Alcañiz. El conjunto alcañizano solo compitió en la categoría cadete masculina. No participó en el resto de modalidades al no tener equipo infantil masculino e infantil y cadete femenino. No obstante, el conjunto dirigido por Romeo también tuvo dificultades para completar los pesos de esta modalidad y estuvo formado sólo por cuatro componentes.

La delegación del Club Judo Alcañiz al completo en Jaca / Cedida

El club bajo aragonés no compitió en el peso de menos de 66 kg, por lo que ese combate siempre quedaba como perdido para ellos. Además, en algunos casos, los judokas participaron en categorías de peso superiores a las habituales donde suelen competir para poder conformar el equipo.

Adrián González y Yohantony Garrido normalmente compiten en menos de 50 kg, pero el primero lo hizo en menos de 55 kg y el segundo en menos de 60. Mientras que Sergio Khouja compitió en más 73 kg cuando su peso habitual es de menos 81. Además, también participó otro alcañizano en la modalidad infantil: Adam El Gherbi. No obstante, el Club Judo Alcañiz no tenía equipo y, en estos casos, la federación da la opción de competir formando equipos independientes con miembros sueltos de diferentes clubes. Quedó tercero, pero la normativo de juegos escolares solo permite participar, no ser premiado.