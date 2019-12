El PAR pide un consejo sectorial de deportes por la pista azul

El PAR de Alcañiz presentó ayer en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito en el que solicita que se convoque el consejo sectorial de deportes «a la mayor brevedad posible para explicar a todos los clubes afectados las causas en los retrasos de plazos de sustitución del firme de la pista azul así como para explicar los nuevos plazos que se barajan para poder volver a utilizar dichas instalaciones». Se suman así a las quejas de los clubes que fueron publicadas en las redes sociales la pasada semana.

El portavoz en la comisión de deportes Eduardo Orrios lamentó que «se estén generando muchos trastornos y está siendo insostenible para los clubs tantos retrasos en fechas y en plena temporada de ligas y partidos». Recordó que tuvo una reunión en el alcalde de Alcañiz el 17 de septiembre en la que estuvieron todos los clubes afectados. En aquel encuentro se marcaron varios plazos y se valoraron diferentes soluciones para que los clubes pudieran realizar sus actividades y competiciones con normalidad. Explicó que alguna disciplina se han desplazado a Puigmoreno, que otras han recurrido a polideportivos de localidades limítrofes y que algunas han desarrollado sus competiciones en la misma pista azul. «Pero algunas de las soluciones que se barajaron como el acondicionamiento del recinto ferial para poder desarrollar la actividad deportiva no se ha llevado a cabo», dijo Orrios.

La sustitución del pavimento de la pista azul se programó en la anterior legislatura para el mes de agosto. Una empresa especializada valoró la mejora y se adjudicó por un importe de 31.888,88 euros a AgoraSport. Las obras comenzaron el 20 de agosto pero se paralizaron debido a cuestiones técnicas, donde se valoró que el material que se empleaba no era el idóneo y que no asentaba bien. Se volvió a licitar el día 13 de septiembre con la modificación y detrayendo dinero de las obras previstas para los accesos a la piscina. «Pero a día de hoy no hay fecha para volver a usar la pista», añadió.

El Partido Aragonés, que opina que la adecuación de la pista azul es «urgente», considera que ha habido una «falta de planificación» por parte del equipo de gobierno y lamenta que sean los accesos a la piscina de verano los que se vayan a quedar sin financiación. «Entendemos que hay otras partidas menos necesarias que ese acceso», determinó la portavoz aragonesista, Berta Zapater.

«El equipo de gobierno ha ido dejando pasar los días, haciendo promesas de fechas que luego no ha podido cumplir y por todo ello, creemos que el concejal de deportes tiene que dar cuenta y explicaciones en un consejo sectorial de deportes que es el órgano que aglutina a todos los clubs de Alcañiz», determinó, al mismo tiempo que reclamó que en el mismo foro se expliquen los proyectos deportivos del actual equipo de gobierno.

Eduardo Orrios, que fue concejal de deportes en la pasada legislatura, criticó que se hayan «tirado por tierra» los proyectos anteriores. «Puesto que este equipo de gobierno no apuesta por el cerramiento de la pista roja, no quiere la construcción de la piscina climatizada o el acceso a la piscina de verano, estaría bien que explicaran qué proyectos quieren avanzar en esta legislatura», reclamó.

Los aragonesistas reconocieron que «aunque el pabellón en la margen izquierda es necesario», en estos momentos «no resuelve de manera inmediata los problemas que todos los clubs se encuentran en su día a día».