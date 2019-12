Se retrasan las obras de la pista azul de Alcañiz, que ya deberían estar listas

Los clubes alcañizanos alzan la voz porque seguirán unas semanas más sin poder jugar partidos en la pista azul del pabellón polideportivo pese a que el equipo de gobierno les aseguró en una reunión que las obras estarían listas a finales de noviembre o principios de diciembre. Sin embargo, como muy pronto, la reparación de la pista estará finalizada en febrero.

La Federación Aragonesa de Balonmano ya ha advertido por escrito de un posible cierre de la pista azul ya que en el estado en el que se encuentra pone «en riesgo la integridad física de los jugadores» tras detectar «el mal estado del terreno de juego» y que las porterías no cumplen con la norma porque «no están ancladas al suelo».

Con el acta de los últimos partidos de los equipos base- que sí tenían permiso para competir provisionalmente en la pista- la Federación se ha puesto en contacto con el Balonmano Alcañiz para advertirle de que si no se solventan los problemas de la pista el Comité de Competición acudirá al pabellón a revisarla, lo que supondría un cierre inmediato teniendo en cuenta su estado.

Dos de los clubes que emplean la pista han utilizado en los últimos días sus perfiles en las redes sociales para denunciar la situación ya que llevan desde que comenzó la temporada teniendo que jugar fuera de casa. La pista azul tendría que haber estado reparada a finales de septiembre pero la obra comenzó muy justa y surgieron problemas en su ejecución, que ahora se solventarán.

Una situación que supone un gasto de 200 euros por equipo que debe sufragar cada club, según denuncia el Balonmano Alcañiz.

«En la reunión que tuvimos con el Ayuntamiento en septiembre se nos prometieron muchas cosas, entre ellas que la pista estaría sustituida a finales de noviembre o principios de diciembre como tarde. Ahora estamos igual que en septiembre y de lo que se prometió no se ha cumplido nada», afirman en una publicación en su perfil de Facebook.

Sin horarios para entrenar

También el Intersala Alcañiz ha mostrado su malestar en las redes sociales escribiendo una carta a los Reyes. En ella denuncian que los clubes locales «defienden a Alcañiz por toda España llegando a lo más alto de la clasificación» pero, sin embargo, no cuentan con unas instalaciones «dignas» tanto para jugar como para preparar los partidos. «No tenemos ni horario para entrenar ni competir. Somos tantos con tan pocas infraestructuras que no podemos hacer más de lo que hacemos. ¡Qué orgullo que sea tan deportista esta ciudad! Así que Majestades, les pido que puedan hacer algo ante esta crítica situación», pide el Intersala Alcañiz en su misiva a los Reyes Magos compartida en redes sociales.

Kiko Lahoz culpa a la baja de la arquitecta

El Ayuntamiento sacó a concurso los trabajos de reparación de la pista azul hace poco más de una semana por casi 85.000 euros pese a que ya debería estar terminada. Se prevé que la reparación comience a mediados de enero y que su ejecución se prolongue durante 21 días según consta en el pliego de condiciones de la licitación.

El edil de Deportes, Kiko Lahoz, alega que el «retraso» se debe a que «la arquitecta municipal que se iba a encargar del proyecto de obra cogió la baja por lo que ha tenido que ser derivado a otro técnico».