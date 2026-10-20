Teruel pierde 5.000 trabajadores en activo y 48 empresas a pesar del crecimiento industrial y el auge de las exportaciones

Teruel perdió cerca de 5.000 personas activas y 48 empresas durante 2025, pese a mantener una de las tasas de desempleo más bajas de Aragón y registrar un incremento de casi el 11% en sus exportaciones. Son los principales datos que refleja el Informe Económico de Aragón 2025, elaborado por la Fundación Basilio Paraíso, que identifica la falta de población activa y el reducido tamaño de las empresas como dos de los principales obstáculos para aprovechar las inversiones previstas en el territorio.

La provincia contabilizó 61.100 personas ocupadas en 2025 y una tasa de paro del 7,4%, tres décimas inferior a la media autonómica, situada en el 7,7%. Sin embargo, a tasa de actividad provincial descendió hasta el 56,5%, frente al 57,98% de Aragón. La tasa de empleo quedó en el 52,3%, también por debajo del promedio autonómico, del 53,52%.

Menos empresas y predominio de los pequeños negocios

El tejido empresarial también experimentó un ligero retroceso. Teruel pasó de 8.690 empresas en 2024 a 8.642 en 2025, lo que supone la desaparición de 48 negocios. La evolución contrasta con la del conjunto de Aragón, que ganó 569 empresas gracias al crecimiento registrado en Zaragoza. Huesca también cerró el ejercicio con un descenso, de 39 empresas.

Pese a esta caída, mantiene una densidad empresarial superior a la media autonómica, con 63,5 empresas por cada 1.000 habitantes frente a las 62,3 de Aragón. No obstante, el reducido tamaño de los negocios constituye una de sus principales debilidades estructurales. El 95,88% de las empresas turolenses son establecimientos sin asalariados o microempresas, una proporción superior al 94,6% registrado en el conjunto de la comunidad.

En cuanto a la evolución del empleo existen importantes diferencias. Por ejemplo, la industria aumentó su número de ocupados de 13.100 a 13.600 personas, un crecimiento del 3,8%. Por su parte, la agricultura registró una evolución favorable, de 5.400 a 6.600 trabajadores, lo que traduce en que el sector primario concentra el 10,8% de la ocupación provincial. No obstante, la situación es muy distinta en la construcción, que perdió 1.900 ocupados al pasar de 6.400 a 4.500, una caída del 29,7%.

Los servicios, que continúan siendo la principal fuente de empleo de Teruel con 36.400 ocupados, también registraron una reducción del 8,5% respecto al ejercicio anterior.

Las exportaciones crecen un 11%, pero el superávit cae a la mitad

El comercio exterior constituye uno de los apartados más positivos del balance económico, aunque también presenta señales de preocupación. Las exportaciones aumentaron un 10,92% durante 2025, al pasar de 454,2 a 503,8 millones de euros. Este comportamiento contrasta con la caída del 6,85% registrada en el conjunto de Aragón, donde las ventas al exterior descendieron hasta los 15.618 millones.

Sin embargo, las importaciones crecieron a un ritmo considerablemente superior, del 39,79%, hasta alcanzar los 432,1 millones de euros. Como consecuencia, el superávit comercial provincial se redujo prácticamente a la mitad, desde unos 145 millones en 2024 hasta 71,7 millones en 2025.

El turismo pierde más de 176.000 visitantes

El turismo constituye otro de los sectores que cerró el ejercicio con resultados negativos. Según los datos recogidos en el informe, Teruel recibió 1.663.829 turistas durante 2025, lo que supone 176.441 menos que en el año anterior. El retroceso se concentró en el mercado nacional, que registró una caída del 10,6%. Por el contrario, el turismo internacional aumentó un 4,81%, aunque su crecimiento no fue suficiente para compensar la pérdida de visitantes españoles.

El estudio también pone de manifiesto la elevada dependencia de los mercados turísticos más próximos. El 83% de los visitantes nacionales procede de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, mientras que el turismo internacional representa únicamente el 7,6% del total.

Los grandes proyectos industriales abren nuevas oportunidades

Pese a las dificultades detectadas, el informe identifica importantes oportunidades de crecimiento para Teruel durante el periodo 2026-2030. Entre ellas destacan el desarrollo aeroespacial en el entorno del aeropuerto de Teruel, los proyectos energéticos vinculados a Andorra y las Cuencas Mineras, la industria cerámica y de minerales, la actividad tecnológica asociada a Motorland y Technopark en Alcañiz y el desarrollo agroalimentario y turístico. La llegada de centros de datos también es una de las principales oportunidades de inversión. Destaca el proyecto de Amazon Web Services (AWS) en el entorno de La Puebla de Híjar y Azaila.

En paralelo, el Fondo de Transición Justa ha movilizado 35 millones de euros de inversión y ha apoyado a 94 pequeñas y medianas empresas. El programa Lanza Teruel contempla, por su parte, 42,8 millones de euros de inversión prevista con cuatro proyectos que suman 6,5 millones y una previsión de 71 puestos de trabajo.