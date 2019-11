El PSOE potencia la agroindustria sostenible como un pilar fundamental del desarrollo rural

El PSOE apuesta por la agroindustria sostenible para el desarrollo del medio rural. Así, lo han puesto de manifiesto los candidatos al Congreso y al Senado del PSOE por la provincia de Teruel durante su visita a la Feria de Alimentos y Artesanía de Monroyo. “Si somos capaces de transformar lo que aquí producimos, seremos capaces de generar el empleo necesario para que mucha más gente apueste por el medio rural”, ha afirmado el candidato al Congreso Hermino Sancho en nota de prensa. Además, Sancho ha puesto el acento en poner en valor una forma de producción basada en un modelo de economía circular.

“El PSOE considera la agroalimentación como un sector estratégico de la economía española, merecedor de una política agraria y de desarrollo rural que potencie sus fortalezas y elimine sus debilidades, donde el productor, agricultor o ganadero, tenga mayor protagonismo”, ha dicho el candidato socialista que, además, apuntó que el programa electoral socialista contempla la ganadería y la transformación del producto como una de las posibles soluciones para la despoblación.

“Somos el octavo país exportador del mundo y el cuarto de la Unión Europea, y constituye un gran motor no sólo para nuestra economía sino también para temas relativos a despoblación y desarrollo rural”, ha señalado.

“Una de las claves de la nueva política agraria por la que el Partido Socialista está trabajando en Bruselas, que es fundamental para el territorio en su conjunto y no solo para los agricultores, es la triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Cuando seamos capaces de enfocar esto así, tendremos una política agraria que realmente servirá al territorio”, ha dicho Sancho.

Además, apuntó a medidas que ya se están aplicando desde los gobiernos socialistas como favorecer la incorporación de los más jóvenes al sector ganadero, apostar por la profesionalización e impulsar la I+D+I en la industria agroalimentaria para afrontar los retos de competitividad y respeto ambiental.

“La PAC no cumple su fin objetivo. No es justa, no es eficaz y no cumple los tres ejes de sostenibilidad. Es necesaria una buena reforma de la PAC para afrontar el cambio climático o los ataques proteccionistas que suponen una amenaza en cuanto a los aranceles” ha apuntado el candidato al Congreso y por esta razón ha señalado que “también en el ámbito agroalimentario, hace falta un Gobierno estable y que sea capaz de hacer reformas en lo inmediato. Y el PSOE ha demostrado que tiene capacidad para afrontar el futuro”.

Apoyo a los autónomos

En Monroyo ha estado también la candidata del PSOE al Senado por la provincia de Teruel Mª José Villalba, que ha apuntado que “no hay que olvidar que la mayoría de las iniciativas agroalimentarias en los entornos rurales proviene de personas del propio municipio o personas que adquieren una vinculación con el municipio y que deciden emprender su propia trayectoria profesional. Y en este aspecto sí que hay una apuesta importante del PSOE por el apoyo a los emprendedores y autónomos tanto con ayudas económicas como a la hora de agilizar todos los trámites que te permitan asentarte con tu propia empresa en el territorio”.

Asimismo, Mª José Villalba se ha referido a las ferias como la que se celebra en Monroyo, con 600 años de historia, como un ejemplo de la importancia de los negocios de agroalimentación y artesanía como motor económico en el medio rural.

“Citas como esta, más allá de poner en valor los productos de la tierra, son también un escaparate de cara al exterior, para que nueva gente se acerque al territorio. Son iniciativas que deben mantenerse, que además suponen jornadas de convivencia muy necesarias, y traslada al exterior una imagen positiva de cómo vivimos en el mundo rural y la importancia que le damos a nuestro entorno”, ha añadido la candidata al Senado por la provincia de Teruel.