El XIII Ironcra reúne en Ejulve a un centenar de personas “por la escuela rural”

El XIII Ironcra del CRA Somontano-Bajo Aragón reunió el sábado en Ejulve a un centenar de personas entre alumnado, familias y comunidad educativa de las siete localidades que forman parte del colegio rural agrupado -Berge, Cañizar del Olivar, Ejulve, Estercuel, La Mata de los Olmos, Los Olmos y Molinos- en una jornada marcada por la convivencia, el deporte y la defensa de la escuela rural.

El punto de encuentro fue el colegio de la localidad, donde se prepararon diversas actividades de bienvenida y un photocall para recibir a los participantes. Desde allí partieron las dos rutas senderistas organizadas para la ocasión: una ruta corta de 5 kilómetros y otra larga de 8 kilómetros, compartiendo ambas el mismo punto de salida y llegada.

A medida que los senderistas fueron regresando, la actividad continuó en la plaza de Ejulve, donde se desarrollaron juegos tradicionales para todos los asistentes y un taller de pinta caras dirigido a los más pequeños. Además, los adultos pudieron disfrutar de una visita guiada tanto al centro de interpretación como por la propia localidad.

Desde el CRA destacan que, como cada año, la iniciativa es posible gracias a la implicación de todo el alumnado del CRA Somontano-Bajo Aragón, que junto a sus docentes participó activamente en la preparación del evento. Entre las tareas realizadas estuvieron el diseño del cartel y de las camisetas, la elaboración del regalo de bienvenida para los participantes, el marcaje de las rutas, la preparación de las palabras de bienvenida, la difusión en redes sociales y el envío de invitaciones a distintas instituciones cercanas. La jornada contó con la colaboración de las familias, el Ayuntamiento y Aquabona.

Desde la organización destacan que fue “una gran jornada de convivencia” que seguirá celebrándose bajo el lema que acompaña esta iniciativa: “En marcha por la escuela rural”.