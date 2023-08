Elena Bondía: «He recorrido varias etapas del Camino de Santiago y es algo increíble e inexplicable»

Te llamas María Elena, pero todo el mundo te conoce como Mireia...

Sí, esto se debe a que mis padres me querían poner Mireia, pero en el registro civil en Zaragoza no les dejaron, porque significaba María, así que les propusieron llamarme directamente así. Este nombre solo no les gustaba, así que me pusieron María Elena, pero para llamarme Mireia. Y en Maella todos me conocen por Mireia, e incluso, los profesores del colegio me llamaban así.

¿Has vivido siempre en Maella?

Nací en Zaragoza pero he vivido aquí toda la vida. Es verdad que estudié seis años en Tortosa y luego hice COU y la carrera de Derecho en Barcelona.

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Maella?

Todavía conservo muchas amistades. De hecho, mi mejor amiga es de aquella época, por lo que tengo muy buenos recuerdos. Me gustaba mucho poder salir a la calle con total tranquilidad. Y eso es también lo que quiero para mis hijos. Recuerdo cuando venían algunas amigas de Barcelona y les llamaba la atención que eso en la ciudad no lo podían hacer. Está claro que la libertad que te da el pueblo no te la da la capital. De hecho, me gustó mucho estudiar y vivir fuera, pero yo venía a Maella todos los fines de semana. Y a día de hoy me sigue gustando vivir en el pueblo y tener contacto directo con mis vecinos.

¿Y qué es lo que más te gusta hacer aquí?

Me gusta mucho andar. Hago bastante trekking, normalmente en compañía de amigos, aunque alguna vez también voy sola. Incluso, he realizado unas cuantas veces el Camino de Santiago. Y también me gusta organizarme algunas excursiones para los fines de semana por zonas cercanas al territorio, como las rutas que organiza la comarca, la Fontcalda por Gandesa o los Ports de Beceite, por ejemplo.

¿Qué experiencia viviste en el Camino de Santiago?

Lo tienes que vivir, es algo que no se puede explicar. Es una experiencia impresionante que te conecta con todo el entorno natural que rodea las rutas. Además, en función del camino que se elija, se vive una u otra experiencia.

¿Qué otras aficiones tienes?

Me gusta mucho el cine y, sobre todo, verlo en la gran pantalla. Ahora hace mucho que no voy, posiblemente desde que comenzó la pandemia. Últimamente, o no he encontrado estrenos que me llamen la atención, o los he tenido a mi alcance rápidamente desde las plataformas online. Así que he perdido un poco la costumbre, pero me gustaría retomarla.

¿Cuál es tu película favorita?

Revenge. No sé si se debe a la edad que tenía la primera vez que la vi o por otro motivo, pero me gusta mucho. Y la he visto en numerosas ocasiones, seguramente, más de 10 veces. No tiene un argumento muy especial, pero guardo un buen recuerdo de las primeras veces que la vi, la época que yo estaba viviendo y lo que me hizo sentir.

¿Y tu lectura favorita?

Me gusta mucho la literatura de Arturo Pérez Reverte. Creo que he leído casi todas sus obras. Es verdad que tiene algún libro un poco más difícil de leer, pero es muy buen escritor. Además, me gusta escucharlo cuando habla en los medios de comunicación, por cómo se expresa. Y, si tuviera que elegir una de sus obras, creo que sería ‘La tabla de Flandes’. Aunque ‘El capitán Alatriste’ también es uno de mis favoritos.

¿Cuál estás leyendo ahora?