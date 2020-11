Elena Sanz: «El lanzamiento de martillo es una modalidad apasionante»

Tres medallas en muy escaso periodo de tiempo, ¿satisfecha por lo conseguido?

Muchísimo porque las he conseguido con muy poco entrenamiento debido a la pandemia. No fue hasta que se levantó el estado de alarma cuando me dediqué a realizar muchas sesiones de lanzamientos y pude acudir posteriormente a Lérida para continuar trabajando con mi entrenador David Rubio.