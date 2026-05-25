Eloi Adell y Martí Bosch logran el bronce con Aragón en el Campeonato de España de Petanca

La Fresneda vuelve a sacar pecho de su cantera deportiva. Eloi Adell y Martí Bosch, dos jóvenes de la localidad matarrañense, lograron este pasado fin de semana la medalla de bronce en el Campeonato de España de petanca por selecciones autonómicas formando parte de la selección aragonesa juvenil, que firmó una gran actuación en el nacional celebrado en la provincia de Alicante.

Los dos deportistas del Matarraña integraron un combinado autonómico que supo sobreponerse a un campeonato marcado por las dificultades meteorológicas. La jornada del sábado estuvo condicionada por el tiempo, una situación que obligó a reorganizar el formato de competición y reajustar el desarrollo del torneo. Pese a ello, Aragón respondió con personalidad y firmó una brillante fase de grupos que le permitió clasificarse para las semifinales del domingo.

A las puertas de la gran final apareció la cara más amarga del deporte. La selección aragonesa se quedó fuera de la lucha por el oro por un solo punto de gol average, un golpe duro para un grupo que había completado un gran campeonato. Sin embargo, lejos de hundirse, el equipo reaccionó de la mejor manera posible y se impuso con autoridad en la pelea por el tercer y cuarto puesto para asegurar una medalla de bronce de enorme valor nacional.

El club crece y fomenta la petanca en los jóvenes

El éxito de Eloi Adell y Martí Bosch no es fruto de la casualidad. Detrás existe un trabajo de base que comenzó hace casi una década en La Fresneda. El Club de Petanca de dicha localidad nació en 2017 y desde entonces ha construido una estructura deportiva que ha permitido que jóvenes del municipio encuentren en este deporte una vía de crecimiento y competición.

El club de petanca la Fresneda durante el pasado fin de semana en Alicante / Facebook La Fresneda

Uno de los grandes impulsores de este proyecto ha sido Sergi Bosch, padre de Martí y una de las personas que más ha trabajado para impulsar la petanca entre los más jóvenes de la localidad. Todo comenzó de manera espontánea, entrenando junto a las pistas próximas al parque del pueblo, donde poco a poco varios niños comenzaron a interesarse por un deporte que hoy se ha convertido en una referencia local. Actualmente el club cuenta con ocho jóvenes federados que participan en todas las competiciones oficiales posibles.

Más petanca este pasado fin de semana

La medalla lograda en Alicante supone un nuevo paso adelante para una entidad que no deja de crecer y que este mismo fin de semana volvió a convertir en epicentro autonómico de la petanca con la celebración del Campeonato de Aragón juvenil por tripletas y una prueba del Máster Interprovincial +55, en una jornada que también contó con actividades populares y convivencia vecinal alrededor de este deporte.

El bronce nacional ya forma parte de la historia deportiva de La Fresneda. Y viendo el camino recorrido, parece difícil pensar que vaya a ser el último gran éxito.