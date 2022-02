Emilio Neira: «Tenemos que guiar a los críos, pero son ellos los que tienen que encontrar las respuestas»

Es usted un gallego que vive en Suiza. ¿Qué le ha unido al Bajo Aragón Histórico?

Más bien qué me une todavía. He dejado allí una familia que hace tres años que no veo por culpa del covid. Estuve de profesor en Utrillas dos años, otros dos en Caspe y uno en Alcorisa. En los dos primeros dentro de la Escuela de Idiomas y en Alcorisa como maestro de Secundaria. Estuve viviendo en Aiguaiva -en Aguaviva-; y también en Montalbán. Tengo una familia en toda la cuenca minera que me ha apoyado muchísimo y me ha ayudado a ser el profesor que hoy en día soy.

¿Y qué es Sintaxe?

Es un método para el aprendizaje de la gramática básica de la lengua francesa. Es para niños de entre 6 a 12 años y consiste en concretizar algo que es abstracto, como la gramática. Lo que hicimos fue crear, gracias a Xiro Montero y a David Cuence, que son diseñadores gráficos, unos personajes en los que todo lo que se ve significa algo. Con lo cual un crío que tiene que aprender lo que es un determinante, al verlo, asocia. «Determinante» viene de «determinar», es decir, «indicar»; y por eso nuestro personaje tiene una flecha, porque indica cómo va a ser la siguiente palabra: masculina, femenina, singular o plural. Lo que hicimos después fue la base informática, de la que se ocupó Roberto Rama, en la que aparecen todos los ejercicios que hacíamos en primer lugar manipulando y ahora a través del ordenador.

¿En qué momento se planteó que se podía enseñar gramática de otra manera?

Yo estaba en Alcorisa trabajando y tras mi jornada hacía clases particulares gratuitas con el apoyo de la dirección del centro para críos con dificultades. Pero me frustraba. Después, debido a luchas que tuve con la Administración porque hay leyes que no entiendo, nos vinimos a Suiza. El centro donde estoy ahora me apoyó para poder hacer los estudios de Educación Especial, y a partir de ahí continué con la idea que había tenido en Alcorisa pero dándole forma a nivel visual.

¿En qué punto está el método?

Estamos teniendo muy buenos resultados en el centro de Sainte-Croix en funcionamiento de la lengua, en las pruebas cantonales de referencia. Estábamos debajo de la media y ahora estamos por encima. Hemos terminado lo que es Sintaxe-Gramática, hemos presentado Sintaxe-Conjugación y hemos acabado de diseñar Sintaxe-Funciones Gramaticales.

Todo esto en francés, claro.

Sí, sí, pero es muy fácil extrapolarlo a aquellas lenguas que vienen del latín.

¿Podría llegar a implementarse en centros educativos de España?