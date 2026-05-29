Emma Buj aspira a ser la nueva presidenta del Partido Popular de Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, aspira a ser la nueva presidenta del PP de Teruel. Los más de 600 avales que se han presentado este viernes acredidan su candidatura a presidenta del Partido Popular de la provincia de Teruel en el marco del proceso de renovación interna que culminará con la celebración del 14 Congreso Provincial, previsto para el próximo 21 de junio. La perevisión es que este mismo sábado se ratifique el proceso , aunque habrá que esperar para ver si otro popular quiere dar el paso al frente».

Buj ha estado acompañada en el momento de la entrega de otros reprensentantes del partido, entre ellos, al exconsejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco; el actual presidente, Joaquín Juste; el alcalde de Calanda y diputado nacional, Alberto Herrero; la concejal de Alcañiz y diputada provincial; Anabel Fernández.

«Voy a recorrer toda la provincia durante la campaña para llegar al día 21 habiendo podido recoger todas las sensibilidades de la provincia. Llevo 27 años de militante del Partido Popular, he ocupado distintos cargos... pero ahora quiero encontrarme con mi compañeros para presentar un proyecto sólido con que poder trabajar por el interés de los turolenses».

Dar el paso para liderar el proyecto

Tras varios días de reflexión y numerosos encuentros con alcaldes, concejales, cargos públicos y militantes del Partido Popular, Buj ha decidido "dar el paso" para liderar el proyecto político del PP turolense, una formación en la que milita desde hace 27 años y en la que asegura creer "firmemente" como "el mejor proyecto para la provincia de Teruel".

Buj afronta esta decisión "con enorme responsabilidad", consciente del alto nivel dejado por los anteriores presidentes provinciales del partido, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar al Partido Popular y a lograr unos resultados electorales "extraordinarios" en las últimas convocatorias.

La alcaldesa ha defendido, además, que, al margen de quién ocupa la presidencia, el Partido Popular "es el partido que Teruel necesita para seguir avanzando, impulsar políticas útiles y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos".