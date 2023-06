Un emotivo pregón del Coro Ciudad de Caspe da inicio a la XXVI conmemoración del Compromiso

Con los nervios a flor de piel, la corporación y los representantes del Coro Ciudad de Caspe se unieron este viernes por la noche al desfile de las Comitivas de la Corona de Aragón, para acudir así hasta la Colegiata de Santa María la Mayor, donde minutos después se desarrolló el pregón a cargo del grupo coral, Compromisarios de Honor 2023. Hasta allí llegaron acompañados de los Heráldicos, con su tradicional sonido de trompeta; La Ringlera, con el jolgorio que los caracteriza; y los Almogávares de Caspe, acompañados de sus tambores e instrumentos de viento.

Joaquín Royo, presidente del Coro, y Javier Garcés, director del mismo, fueron los encargados de leer el discurso en el que se hizo un repaso a los 50 años de esta agrupación caspolina y se agradeció la participación popular que la ha hecho continuar año tras año. El acto estuvo presentado por Darío Español, director de la conmemoración, quien aprovechó la ocasión para presentar ante el público a cada uno de los nueve Compromisarios. Sobre el escenario, fue mostrando uno a uno a los actores que representaban a estas relevantes figuras y Español explicó el papel que cada uno de ellos jugó en 1412.

Ana Jarque, alcaldesa de Caspe, hizo hincapié en su discurso en la importancia histórica del Compromiso de Caspe, así como de que se mantenga el principio del diálogo entre los políticos y la ciudadanía en la actualidad. El acto no finalizó sin antes presentar ante la ciudadanía la nueva banda sonora ‘Tres ta un Compromís’, del compositor Isaac Balaguer, elaborada precisamente para esta celebración. Asimismo, se proyectó un vídeo homenaje al Coro Ciudad de Caspe en el que los miembros del mismo entonaban el Himno a Caspe. Finalmente, se expuso un videomapping sobre la portada de la Colegiata y se recordó cariñosamente a la caspolina Teresa Gavín, fallecida hace unos meses, y una de las mayores participantes de la conmemoración en ediciones anteriores, así como Compromisaria de Honor 2022.

Todo ello estuvo acompañado por una plaza abarrotada de público. Los caspolinos comenzaron así sus ansiadas fiestas del Compromiso, que continúan el sábado y domingo con una extensa programación.

50 años entonando y divulgando las melodías de Caspe

Hace 50 años que Don Juan Pérez Ribes, recientemente fallecido, decidió fundar un coro en Caspe que pusiera la voz, la entonación y la ilusión en un gran número de actos del pueblo. En la actualidad, esas tres características siguen formando parte del Coro Ciudad de Caspe, hoy dirigido por Javier Garcés y presidido por Joaquín Royo. Y con motivo de este importante aniversario, la localidad les homenajea nombrándoles Compromisarios de Honor. Se trata, además, de una de las agrupaciones corales más longevas de Aragón.

«Para nosotros es un auténtico orgullo el poder representar a Caspe en estas fiestas tan importantes para la localidad. Esta conmemoración sale adelante fundamentalmente gracias al entramado de asociaciones que trabajan y se vuelcan en ella. El año pasado, Tere Gavín ya representó esa participación y la voluntariedad de los vecinos que lo hacen posible, y este año nosotros tomamos el relevo, lo cual es un enorme motivo de alegría para todos», insistió Garcés emocionado.

Las más de 40 personas que actualmente unen sus voces en este coro participan en multitud de actividades anuales con las que muestran su trabajo e invitan a más caspolinos a formar parte del grupo. Con cantos cada vez más diversificados y en multitud de eventos, el Coro Ciudad de Caspe «está más presente que nunca en la vida caspolina», señaló el director. No obstante, no siempre fue así, pues a lo largo de la historia ha sufrido tanto el aumento como el descenso de miembros, llegando incluso a estar únicamente 8 o 10 integrantes.

De toda la participación de este coro, destaca su aparición en el acto central de la conmemoración del Compromiso. Ya hace 3 años desde que aparecen en esta recreación a través de una misa de proclamación con gran rigor histórico y escenográfico, ya que se incluye los trajes de monjes y monjas para todo el coro, basados en las órdenes religiosas de la época. Para ello, María de Mingo, titulada superior en instrumentos de púa y especialista en música medieval, asesora a estos músicos acerca de cómo introducir nuevas melodías.

Asimismo, desde 2012, y junto con la colaboración del Ayuntamiento de Caspe, se comenzó a trabajar en desarrollar e incluir en esta celebración melodías que se guardan de época medieval, de modo que se dotara de mayor fidelidad a toda la conmemoración.

Programación de sábado y domingo

Sábado, 24 de junio:

11.00. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto en horario de 11.00 a14.00 y de 18.00 a cierre. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales.

Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Campamento recreacionista de Recreación.

Héroes Legendarios Reenactment e Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

11.00. Visita guiada «Caspe y las Tres Culturas». Oficina de Turismo de Caspe.

11.10. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Talleres de bordado, orfebrería, acuñación de moneda y alfarería.

Matracala Actividades Lúdicas. Glorieta José Besteiro.

11.15. Taller de confección medieval «Telar de tablillas del siglo XV» y demostración con aves rapaces. Histórica Vestimentum y Aves de Luna. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

11.30. Pasacalles musical del grupo Al Folk.

Barrio el Plano.

11.30. «Vestir al caballero en 1412». Héroes Legendarios Reenactment y HpLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

11.30. Pasacalles itinerantes Ixera Companyía Almugavar. Centro Ciudad.

12.00. Programa de Radio «La cadiera» de Aragón Radio. Campamento recreacionista. Jardín Norte.

12.00. «El combate en la Baja Edad Media». Demostraciones con distintas armas. Héroes Legendarios Reenactment . Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

12.00. «La llegada de los vikingos» Nomaduk.

Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

12.45. «Juego de habilidad con el arco: derrota al malo y obtendrás premio». ARMECAS. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

13.00. Pasacalles Ixera Companyía Almugavar. Mercado del Plano.

14.00h. Cierre del Campamento recreacionista, del Mercado Medieval y de las Bodegas y Tabernas.

17.00h. «XIX Edición de Torneo de Ajedrez»

Club de Ajedrez de Caspe. Casa Bosque. C/Morera.

18.00. Farsa «Casi que no». Interpretada por vecinos del barrio de San Roque. Plaza San Roque.

18.00. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc), talleres abiertos al público y actividades infantiles. El mercado estará abierto desde las

Amenización musical del mercado del Plano a cargo de Al Folk.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales. Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

18.10. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

18.30. ¿A qué juegan los Bárbaros? Nomaduk. Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

19.00. Talleres de reconstrucción histórica: Esgrima para niños. Héroes Legendarios Reenactment y HPLab . Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

18.45. Farsa «Justicia y Razón». Interpretada por vecinos del barrio de La Muela. Plaza San Indalecio.

19.00. Visita guiada «Caspe y las tres culturas». Oficina de Turismo de Caspe.

19.00. Ambientación musical con Ixera Companyía Almugavar. Casa Bosque.

19.00. Apertura del espacio «Tradiciones Interculturales». En el espacio, se realizarán demostraciones de tradiciones de las diferentes comunidades que integraron el Caspe medieval y que están presentes en el Caspe actual.

19.30. Visita guiada al espacio intercultural

20.00. Demostración musical. El Gozo de Aragón e Histórica Vestimentum. Patio de Armas del Castillo del Compromiso.

19.30. Farsa «Cuatro Gatas». Interpretada por vecinos de la Calle Baja. Plaza Heredia.

20.00. Exhibición Ixera Companyía Almugavar. Barrio de El Pueyo.

20.00h. Trebuchet. Sanjuanistas de Caspe-Peña Resaka. C/Médicos.

20.00h. Amenización musical del grupo Al Folk, en el espacio intercultural

20.15. Farsa «Ha sido el acusado». Interpretada por vecinos de Pza Soberanía y S. Vicente Ferrer. Plaza Soberanía Nacional.

20.30. «Iluminando el bosque». Nomaduk. Compañía Chéchare. Barrio El Plano.

21.00. Farsa «Aprendices en artes medievales». Escrita y producida por Almogávares de Caspe. Barrio del Pueyo.

23.00. Acto central de la Conmemoración: «El Compromiso de Caspe: La elección de un Rey: Lo que jamás nos contaron sobre el Compromiso». Interpretada por: Actores caspolinos. Música: Coro Ciudad de Caspe. Plaza Compromiso. Director escénico: Darío Español. Director artístico: Pablo Lagartos. Director musical: Javier Garcés.

00.00. Exhibición de iluminación y sonido en el Pórtico de la Colegiata Sta. María la Mayor.

David Gálvez Audiovisuales. Pza. Compromiso.

00.30. Desfile de la Comitiva Real. Recorrido: C/ Mayor, Pza. España y C/ Carmen.

01.00. Concierto de Música Folk Irlandés, interpretado por The Taverners. Anfiteatro José Antonio Labordeta. Entre Maitines y Laudes:

De 00.00 a 04.00, actividades musicales y lúdicas en Anfiteatro José Antonio Labordeta, Casa de Bosque, El Pueyo y S. Vicente Ferrer.

Domingo, 25 de junio:

11.00h. Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto en horario de 11.00 a14.00 y de 18.00 a 20.30.

Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales.

Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Campamento recreacionista de recreación. Héroes Legendarios Reenactment e Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

11.00. Visita guiada «Caspe y las tres culturas». Oficina de Turismo de Caspe.

11.05h. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico infantil). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

11.30h. Pasacalles itinerantes «Ixera Companyía Almugavar Compañía Almogávar». Mercado medieval, centro ciudad y distintos barrios

11.35h. El vestuario eclesiástico y civil en la época del Compromiso. Explicación con recreación histórica. Histórica Vestimentum. Jardín Norte de la Colegiata.

12.00h. XIV Edición Concurso de Cocina Sefardí. Amenización musical a cargo de Al Folk.

Barrio La Muela.

12.10h. «Escritura, cancillería y los notarios durante el Compromiso». Histórica Vestimentum y HPLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

12.30. «El combate en la Baja Edad Media». Demostraciones con distintas armas. Héroes Legendarios Reenactment y HPLab. Campamento recreacionista. Jardín Norte Colegiata.

12.30. «Taller de circo milenario».

Bengala Teatro y Circo. Barrio El Plano.

13.00. Exhibición «Combates entre caballeros». Héroes Legendarios Reenactment. Campamento recreacionista. Jardín Norte de la Colegiata.

14.00. Cierre del Campamento recreacionista, del Mercado Medieval y de las Bodegas y Tabernas.

18.00. Apertura de las bodegas, tascas, tabernas y mesones medievales. Pueyo, Casa de Bosque, La Cueva de los Chamanes, en C/ S. Vicente Ferrer y Barrio el Plano.

Apertura del Mercado Medieval y XXII Edición de la Muestra de artesanía y oficios en vivo. El mercado estará abierto hasta las 20.30h. Durante su celebración habrá exhibición de artes y oficios en vivo (forja, caña, barro, etc.), talleres abiertos al público y actividades infantiles.

18.00. Ronda de Farsas. Farsa «Ha sido el acusado». Acompañamiento musical a cargo del grupo «Íxera Companyía Almugávar». Interpretada por vecinos de Pza. Soberanía- C/San Vicente Ferrer. Plaza Soberanía Nacional.

18.05. La Alameda de los Aprendices (espacio lúdico familiar). Matracala actividades lúdicas. Glorieta José Besteiro.

18.30. Teatro Itinerante «Noches de Luna» a cargo de Bengala Teatro y Circo en el mercado del plano. Compromisarios del Plano. Barrio El Plano.

18.45. Farsa «Cuatro Gatas». Interpretada por vecinos de la C/ Baja- Pza. Heredia.

19.00. Visita guiada «Caspe y las tres culturas». Oficina de Turismo de Caspe.

19.30. Farsa «Justicia y Razón». Acompañamiento musical a cargo de Al Folk. Interpretada por vecinos del barrio de La Muela. Plaza San Indalecio.

20.15 Farsa «Casi que no». Interpretada por vecinos del barrio de San Roque. Plaza San Roque.

Durante todo el Fin de Semana: