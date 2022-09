Andorra está preparando la instalación en la localidad de una nueva empresa que fabricará paneles laminados de madera para la construcción y que prevé llegar a crear alrededor de un centenar de empleos desde este año y hasta 2028. Las negociaciones con esta compañía llevan gestándose desde hace un año con el equipo de gobierno municipal, aunque quedan todavía detalles por terminar de concretar. El lunes por la noche en el pleno municipal se aprobó por unanimidad el expediente para sacar a subasta pública tres parcelas de casi 96.000 metros cuadrados en el polígono La Estación en las que se quiere ubicar el proyecto.

La nueva sociedad, formada por varias empresas, quiere comenzar a instalarse este mismo año con un proyecto totalmente independiente de las iniciativas ligadas al cierre de la Central Térmica. La iniciativa prevé que esta nueva industria pueda llegar a contar incluso con un aserradero y una planta de fabricación.

Para obtener las tres parcelas urbanas la empresa se debe comprometer a crear «al menos uno de los puestos de trabajo el primer año de actividad» e ir incorporando el resto en los siguientes seis años según estipula el pliego de cláusulas de la subasta aprobado en el pleno. Debe crear un mínimo de 95 puestos de trabajo: 33 por la parcela del lote 1, 34 por la del segundo y 28 por la del tercero. Los empleos se deben mantener al menos durante cinco años.

El contrato también exige que la inversión sea de más de un millón de euros y que se inicie antes de un año desde la firma del contrato.

El precio total de las parcelas, IVA incluido, es de 2,3 millones de euros. El lote 1 cuesta 819.061 euros, el lote 2 está valorado en 844.584 y el 3, en 712.449 euros. Según el pliego, el adjudicatario deberá pagar el 10% del valor de cada parcela en los 60 días siguientes a la formalización del contrato, siempre dentro del año 2022; el 60% siguiente en un año; el 15% en dos años y el último 15% en tres años.

Para la valoración de las propuestas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, el precio más alto por metro cuadrado. En caso de producirse un empate se utilizarán los siguientes criterios: mayor compromiso de puestos de trabajo a crear por encima de los obligatorios, menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa y mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

Desde el equipo de gobierno tan solo informan del paso que se dio en el pleno, la subasta de las tres parcelas; y por prudencia prefieren no ofrecer detalles del proyecto. «La empresa está interesada y nosotros les ponemos el suelo y las condiciones necesarias para que se instalen en Andorra mediante la subasta pública del suelo», afirma el alcalde en funciones, Joaquín Bielsa.

Cambios en la estructura municipal

El pleno del lunes fue el primero de Bielsa como alcalde en funciones por la baja temporal de Antonio Amador. En la sesión se dio cuenta de la marcha de las dos concejales socialistas que dimitieron después de que el alcalde anunciara su baja temporal y de los nombres de los dos nuevos ediles con los que el equipo de gobierno recuperará la mayoría. Antonio Planas (número 13 en la lista electoral) y Alba Galve (segunda suplente). Una vez reciban la credencial, estos concejales tomarán posesión del cargo en el próximo pleno que se celebre. Todos los miembros de la corporación votaron a favor de este punto.

En el primero de los puntos se dio conocimiento de la renuncia a la condición de concejal presentada por Margarita Santos y Mercedes Baselga, el 5 de septiembre de 2022, quienes ocupaban el puesto número 5 y número 10 respectivamente en la lista de la candidatura presentada por el PSOE en las pasadas elecciones del 2019. En este punto también se presentó la renuncia de Carmen Julia Pastor Blasco, Diana María Mejía Restrepo y de Pedro Alfonso Abad Ginés, quienes no han querido ocupar los puestos vacantes que habían dejado las dos concejalas citadas anteriormente.

Durante el pleno, la portavoz del PP, Silvia Quílez, volvía a hablar de la contratación de algunos actos de las fiestas de San Macario, los cuales, apuntó, se han hecho de forma irregular, tal y como lo anunció en rueda de prensa hace unos días. En este pleno insistió en la contratación de las vaquillas y recriminó al concejal del PAR Juan Ciércoles, también concejal de Contratación, «haber mentido a algunos ciudadanos al decir que desde el PP se estaba en contra de la celebración de las vaquillas», lo cual la concejal popular quiso desmentir con rotundidad, mostrándose a favor de los festejos taurinos, pero no de la manera en la que estos se habían contratado.

Los concejales de IU, también, quisieron realizar algunas preguntas al equipo de gobierno. Además de solicitar que se les facilite información sobre las contrataciones a las que hizo referencia el PP, también exigieron que se explicara por qué se había modificado la fecha y hora del pleno, que se hubiese tenido que celebrar el miércoles 28, en sesión ordinaria. Joaquín Bielsa respondió que la información solicitada se les haría llegar por escrito y, en cuanto al cambio de fecha del pleno, alegó que la licitación para la venta de parcelas de Polígono La Estación era un trámite que urgía realizar.

¿22 millones perdidos y disolución de la mancomunidad de Aguas del Ebro?

Asimismo, se votó era un acuerdo para iniciar los trámites de disolución de la Mancomunidad Turolense de Elevación de Aguas del Ebro, la cual no desarrolla actividad alguna desde octubre de 2010. Este punto es el único que no salió adelante, ya que los concejales de IU, PP y Elijo Andorra emitieron 5 votos en contra y alegaron que Andorra, en estos momentos, no dispone de suficiente cantidad hídrica para la implantación de cierto tipo de industria y que en lugar de disolver la Mancomunidad Turolense de elevación de Aguas del Ebro consideran necesario retomar conversaciones con el resto de consistorios que forman esta Mancomunidad. Insisten en que en el caso de disolver la mancomunidad se daría por perdida la inversión, de 22 millones de euros, que en su día se realizó para canalizar esta elevación de aguas, lo que supone cerca del 50% de la obra necesaria para que se pudiese efectuar esta obra al completo. El concejal de Ciudadanos se abstuvo en esta votación, que apoyaron 4 concejales, del PSOE y del PAR, quienes dijeron que posiblemente habría que poner en marcha conversaciones con los pueblos que pueden verse afectados por la elevación de aguas del Ebro, pero insistían en que esta Mancomunidad lleva más de 12 años sin funcionar, por tanto, sería mejor opción abrir otras vías para afrontar este tema.

En la sesión plenaria se votaron también dos puntos relativos a contrataciones. La primera relativa al acuerdo para sacar a licitación el contrato del servicio de limpieza viaria que incluye todos los trabajos a realizar para mantener las condiciones de limpieza y salubridad de la vía pública, mediante la limpieza, recogida y transporte de los desperdicios existentes en aceras, calzadas, plazas, paseos, carriles bici, incluye todos los trabajos a realizar para mantener las condiciones de limpieza y salubridad de la vía pública, mediante la limpieza, recogida y transporte de los desperdicios existentes en aceras, calzadas, plazas y paseos.

El presupuesto base de licitación es de 1.430.139 euros y la duración del mismo sería de 4 años. En los pliegos técnicos y administrativos se detallan todos los requisitos que las empresas que deseen optar a ofrecer el servicio deberán cumplir para poder ser adjudicatarias del mismo. El concejal y primer teniente de alcalde, Joaquín Bielsa, explicaba que es una necesidad de la entidad municipal externalizar este servicio de limpieza de calles, alegando que no se dispone de los medios personales y materiales suficientes en el propio Ayuntamiento para poder realizar una limpieza adecuada en todas las zonas del municipio. También apuntaba a aquellos momentos en que se realizan eventos o festividades que se requieren de un refuerzo tanto de maquinaria, como de personal para dejar las vías en las condiciones adecuadas. Los únicos que votaron en contra de esta contratación fueron los concejales de Izquierda Unida, quienes defendieron la gestión pública de este servicio e incidieron en que sí existe opción de que estos trabajos sean realizados por personal municipal. En la votación de este punto votaban a favor 8 concejales y en contra 2.

Por otro lado, todos los concejales presentes en la sesión plenaria acordaron, por unanimidad, ceder gratuitamente a ATADI la parte baja del “Edificio las Monjas”, calle Escucha, 34 de Andorra, con el fin de desarrollar proyectos de vivienda social para personas con discapacidad intelectual. En el pleno del mes de junio ya se votó a favor de iniciar el expediente para formalizar esta cesión gratuita de espacio a ATADI.