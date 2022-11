Empresas y estudiantes en PICE: «Ha estado bien que se organice una feria para jóvenes que queremos trabajar»

ELENA MILIÁN, RARE CATALÍN LONCA, DENNIS TIRADO Y MIREIA DIEGO. Estudiantes del IES Damián Forment de Alcorisa Ha estado bien que se organice una feria para jóvenes de aquí que queremos trabajar

Entre los 250 estudiantes acudieron también desde el IES Damián Forment de Alcorisa. Dennis Tirado tiene 15 años, es de Estercuel y cursa 4ºESO. Le gustaría estudiar Cocina en la escuela de Teruel. El motivo es que es algo que le «gusta mucho» y se ha aficionado a ello. «Me gustaría quedarme por aquí a trabajar. En cuanto a la feria, me ha gustado tanto las charlas como la parte de las empresas», cuenta.

Junto a él, Mireia Diego a sus 16 años explicaba que quiere seguir por el camino de la agricultura y la ganadería, el sector familiar.Es de Ejulve y estudia FP Básica de Agrojardinería. Reconoce que no es un sector fácil pero está convencida de que en un futuro mejorará. «Me viene de sangre y sé lo difícil que es y más ahora con los precios tan altos pero quiero seguir adelante y el futuro será mejor. Si no lo creyese, no apostaría por ello», sonreía. Valora de forma positiva la organización de la feria pensada para «personas jóvenes que queremos trabajar».

Por su parte, Rare Catalín Lonca tiene claro que quiere estudiar un grado medio de Electricidad. Tiene 15 años, vive en La Mata de los Olmos y también estudia 4ºESO. «Es algo que me atrae, se me da bien y además, me gusta», se sinceraba. En casa no hay antecedentes en el sector pero le gustaría profundizar y a poder ser, trabajar por la zona, aunque no le importaría moverse. En cuanto a la feria, su opinión también es buena. «Las charlas me han gustado, han sido muy participativas, y la parte de las empresas también está muy bien», explicó.

Su compañera de curso, la alcorisana Elena Milián, quiere hacer Bachiller y una carrera universitaria. «No tengo claro cual pero será de ciencias», dijo. Asegura que le «encantaría» quedarse, aunque como el resto, está dispuesta a moverse. Reconoce que ve «un poco difícil poder trabajar en el territorio», aunque su paso por la feria le sirvió para ser consciente de la realidad laboral. «Sabía que había empresas en el territorio pero no tantas»