Empresas, pymes y autónomos ya pueden solicitar ayudas para reforzar la solvencia de sus negocios

Las empresas, pymes y autónomos de Aragón ya puedan solicitar desde este lunes las ayudas a la solvencia, dotadas con 141,3 millones de euros, que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Hasta el 10 de septiembre, los negocios que hayan experimentado una caída de sus operaciones declaradas en el IVA de 2020 de un 30% respecto a sus cuentas de 2019 y se encuentren en el listado de sectores económicos afectados podrán acceder a este apoyo económico que define el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial.

El Gobierno de España determinó posteriormente a la aprobación de este RDL que fueran las comunidades autónomas las que se encargaran de gestionar estas ayudas. Desde ese momento, el Gobierno de Aragón ha trabajado para acomodar su legislación, permitiendo la agilización y simplificación der la tramitación de estas ayudas. De la misma manera han aumentado de 95 a 491 las CNAE’s, las actividades empresariales potencialmente beneficiadas por este plan de impulso.

Respuesta a una necesidad

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, explicó que la ampliación de CNAE’S (Aragón es la cuarta comunidad que más sectores ha incluido) pretende “acotar las restricciones” para posibilitar que todos los afectados puedan optar a esta línea de ayudas, cuyas características están definidas en el Real Decreto Ley. En este sentido, destacó que las ayudas “responden a una necesidad y el Gobierno de Aragón persigue que lleguen cuanto antes, que ayuden al mayor número de empresas y que las políticas de impulso se traduzcan en un crecimiento robusto y solvente de la economía aragonesa, porque eso es sinónimo de mayores posibilidades de futuro ante el reto cierto de un cambio del sistema productivo”.

Trámites electrónicos

Los solicitantes deberán realizar sus trámites de manera electrónica (en la sede electrónica del Gobierno de Aragón) y, además de acreditar la caída de facturación respecto a 2019, no deberán estar inmersos en procesos judiciales que impidan la recepción de las ayudas públicas, tendrán que estar al corriente de pagos con la Administración, no haber sido declarados insolventes, no estar en un concurso de acreedores y no tener la residencia en un paraíso fiscal. Las ayudas tienen además un carácter finalista, según lo establecido por el Gobierno de España, de manera que permiten el pago de costes fijos, el pago a proveedores y la reducción de deudas derivadas de la actividad económica, atendiendo a acreedores financieros y no financieros, siempre que estas obligaciones se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

El Gobierno de Aragón estableció un periodo previo al plazo de presentación de solicitudes para que los posibles demandantes conocieran al detalle las condiciones y los requisitos de las ayudas, de manera que puedan conformar su documentación para que no haya errores en el proceso de solicitud, ya que, una vez presentadas, no se podrán enmendar.

Ayuda para realizar los trámites

Precisamente para ayudar a todos los solicitantes, el Gobierno de Aragón habilitará en su página web espacios para tutelar los trámites, así como teléfonos, correos electrónicos y canales de whastapp que ayuden a resolver dudas y aporten aclaraciones sobre el proceso.

Estos cauces de comunicación y ayuda, que se activarán con la apertura del plazo de presentación de solicitudes, seguirán operativos todo el periodo establecido, hasta el 10 de septiembre.

Así en la dirección:

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/apoyo-a-la-solvencia-empresarial-en-respuesta-a-la-pandemia-covid-19/tramitacion#Requisitos

se especifican las personas afectadas por estas ayudas a la solvencia y los requisitos que hay que cumplir.

De la misma manera se hace referencia a la documentación que es necesaria, con posibilidad de descargarla, y se especifican los datos que consultará la Administración para adverar la información aportada por las empresas antes de proceder a adjudicar la ayuda.

En esta página además se ofrece ayuda para realizar la presentación telemática, apoyada en tutoriales para poder guiar al solicitante.

De la misma manera se facilita un número de teléfono: 976 716 999, que funciona de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, para solicitar información o aclaraciones. Una posibilidad que también se puede realizar a través del correo informacionearse@aragon.es

El fin último es favorecer la gestión de las ayudas, eliminar las desestimaciones por errores en la documentación y contribuir a aliviar las condiciones de las empresas, de manera que puedan superar cuanto antes las afecciones que ha generado la pandemia y volver a aportar solvencia a sus actividades.