Actualizado 23:36

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

01 NOV 2026|

Actualizado 23:36

Andrés Giner: «¿Por qué cerrarme a nada? Vivimos una vez»

EncontrARTE. El masino es capaz de extraer una textura a la acuarela que ya forma parte de su universo, que abarca de lo grotesco a lo más inocente y, a poder ser, en formato muy pequeño y al mínimo detalle. Le gusta «tocar todos los palos» e ir a contracorriente en su ropa, sus tintes y tatuajes

Giner, rematando un peluche enfadado en pequeño formato con acuarelas. / B. Severino
Giner, rematando un peluche enfadado en pequeño formato con acuarelas. / B. Severino

Beatriz Severino31 10 2026

Comentar

EncontrARTE

ActualidadCultura y Ocio

Cada ilustración que crea es un reto. Lo es para quien se planta ante su obra y también para él. Andrés Giner Puerto (Mas de las Matas, 1997) lleva la acuarela a un extremo que obliga a quien mira a acercarse mucho más y a hacer el ejercicio de ver y observar para encontrar puntitos, brillos y hasta relieve. Es la manera de apreciar el detalle dentro del detalle, porque siente predilección por el pequeño formato. «Lo mío es pintar en un grano de arroz, casi con lupa», sonríe. No es tanto eso, pero sus ilustraciones caben en la palma de la mano y nunca hace dos iguales.

Sus herramientas son pinceles y rotuladores Rotring con la punta más fina que existe de un grosor milimétrico. Lleva la acuarela a un punto que roza el acrílico. Podría emplearlo directamente, pero no sería igual. Pinta aplicando capas y capas y capas para dar con las texturas con acuarela muy empastada y concentrada. Ahí consigue un efecto tan desconcertante y tan suyo a la vez. El acrílico permite correcciones y volver al blanco, cosa que la acuarela, no. «Ese desafío me gusta», sonríe.

Las texturas que extrae Giner a la acuarela cargan de detalles cada ilustración. / Andrés Giner
Las texturas que extrae Giner a la acuarela cargan de detalles cada ilustración. / Andrés Giner

Reconoce que le gusta tocar todos los palos y no aferrarse a ninguno. Está probando la resina polimerica y en su horizonte están los libros pop-up. Va indagando y en su galería del móvil se van acumulando las inspiraciones. Mientras, sigue explorando una temática en la que está muy a gusto de momento. «Sé que no me quedaré ahí, me gusta ir cambiando y eso me llena, me gusta pensar que me sabré desenvolver en cualquier ámbito. Y solo tenemos una vida, así que, ¿por qué cerrarme a nada?», añade.

Sus últimos trabajos son peluches en pequeño formato y reinterpretados porque, para empezar, todos están enfadados. «El rollo infantiloide con el punto grotesco me gusta, y coger juguetes de la infancia y darles una vuelta me está motivando mucho», explica. Los pinta con un rojo y un azul, que son sus preferidos, y tienen detalles como tres puntitos formando un triángulo. Aparecen esparcidos por muchas sus obras de manera sutil, pero su trabajo se entiende como un todo en el que ni medidas ni enmarcación son al azar. «No hago una ilustración por hacer», dice.

Uno de sus dibujos desdibujados. / Andrés Giner
Uno de sus dibujos desdibujados. / Andrés Giner

Igual que considera que el arte no es un don, sino que es algo que practicar y no desfallecer, considera que lo que hace no tiene explicación detrás. «Porque me gusta», es su respuesta. Y lo bueno es que le gustan muchas cosas. Tiene mucho mundo interior y una cabeza que va a mil revoluciones aunque desde fuera parezca el tipo más tranquilo del mundo. Posee esa naturaleza curiosa que hace todo sea tan genuino en él y admite que siempre le ha gustado ir a contracorriente. «No es llamar la atención, pero tristemente es lo que parece en cuanto no sigues unos cánones», analiza.

Eso no va con él y practica el apoyo entre artistas porque sus sudaderas son diseños de amigas, se calza zapatillas de diferentes colores y customizadas por él, y en sus brazos y piernas luce tatuajes también de amigas tatuadoras. También experimenta él consigo mismo porque en cuanto se cansa de su pelo, coge sus coloridos tintes y da toque. De adolescente pensó en estudiar peluquería, hasta que se dio cuenta de que eso supone más cosas que teñir. «No se me daba bien, yo pintaba en mi pelo en vez de en papel pero ya», ríe.

Una de las obras del poemario ilustrado. / Andrés Giner
Una de las obras del poemario ilustrado. / Andrés Giner

El dibujo le ha acompañado desde niño y siempre vuelve a él, aunque es hijo de ceramistas y, además de larga trayectoria y reconocimiento. Nunca le ha dado por la escultura, pero como le sucede con todo, tampoco lo descarta. Entró en Bachillerato de Artes en el IES Bajo Aragón. Luego se decantó por un grado medio de Diseño Gráfico aplicado prensa y por uno superior de Ilustración en Teruel. Ahí tuvo «un buen profesor en acuarela» y él terminó por todo lo alto con un Trabajo Fin de Grado que dedicó a ilustrar un poemario. La experiencia fue tan grata que tampoco le importaría repetir.

En Mas de las Matas ha colaborado en murales, confección de carrozas y tantas otras cosas cuando su pueblo recurre a él. Volvió tras acabar los estudios y, desde entonces trabaja en La COMARCA y aplica sus conocimientos, creatividad y buen hacer tanto en papel como en digital. Y este binomio lo combina a la perfección también en sus proyectos artísticos personales. «No soy nada purista porque muchas veces un toque digital en un dibujo manual es el remate perfecto», opina.

Sus dibujos desdibujados le permiten captar la esencia de personas sin necesidad de pintar el rostro si lo puede evitar. Y si no puede, huirá del realismo puro y duro. «Cuando empieza a ser muy humano pero a la vez hay algo raro, inquietante, uf... prefiero desdibujar», argumenta. Y consigue el resultado satisfactorio para él y para quien ha solicitado el dibujo porque ya lleva unos cuantos encargos. Los combina con sus «chorradicas» propias, que son de amplia variedad. «Si hago puntillismo, voy a saco, como una máquina de coser. Yo me pongo mi música... Y a pintar», sonríe.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Estudiantes denuncian la falta de plazas en los autobuses de Hife entre Alcañiz y Teruel

Se ven obligados a comprar los billetes con varios días de antelación para evitar quedarse en tierra. Los viajeros de los pueblos más pequeños son los más perjudicados

1

Estudiantes denuncian la falta de plazas en los autobuses de Hife entre Alcañiz y Teruel

Una mujer vecina de Alcañiz es trasladada en helicóptero herida grave en un accidente en la A-1409 en Castelserás

La conductora de 57 años es natural de La Cañada de Verich y ha sido evacuada a un hospital a Zaragoza donde permanece ingresada. El suceso se produjo a primera...

Comentar

Una mujer vecina de Alcañiz es trasladada en helicóptero herida grave en un accidente en la A-1409 en Castelserás

Víctor Perena, recopila información de lápidas: «Los cementerios son muy importantes para conocer nuestra historia»

Cámara en mano, invierte parte de su tiempo en digitalizar sepulturas de Alcañiz y Magallón para armar su árbol genealógico. Comparte la información en 'Salvemos nuestras tumbas', iniciativa que permite...

Comentar

Víctor Perena, recopila información de lápidas: «Los cementerios son muy importantes para conocer nuestra historia»

Alcañiz recupera el espíritu de Vicenta Estrada y su mausoleo: «Encenderé esta llama por ti, Pilar Foz, que me salvaste de la fosa común del olvido»

FOTOGALERÍA. La restauración de la tumba obra del escultor Faustino Nicoli centra la víspera de Todos los Santos en el cementerio con una teatralización. Alcañiz realza su patrimonio y la...

Comentar

Alcañiz recupera el espíritu de Vicenta Estrada y su mausoleo: «Encenderé esta llama por ti, Pilar Foz, que me salvaste de la fosa común del olvido»

Gritos de terror y muchos caramelos en los pasajes del horror por Halloween

VÍDEO. Carniceros ensangrentados, hechiceras y un sinfín de personajes de miedo toman las calles del Bajo Aragón en las noches del largo fin de semana del 1 de noviembre

Comentar

Gritos de terror y muchos caramelos en los pasajes del horror por Halloween

El Ball del Poll hace bailar a Torre de Arcas al atardecer en una jornada que triplica su población

El retraso de la danza al caer la tarde ha obligado a reajustar las actuaciones musicales tras una multitudinaria jornada de hermandad con La Pobleta

Comentar

El Ball del Poll hace bailar a Torre de Arcas al atardecer en una jornada que triplica su población
Periódico del Bajo Aragón Histórico