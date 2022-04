Casilda: «Necesito expresar con la pintura»

Rosa Casilda Muniesa Monzón es uno de los muchos talentos que Alcañiz tiene repartidos por el mundo. Hace más de cinco décadas estableció su residencia en Longages, en el sur de Francia, pero nunca se fue de Alcañiz y mucho menos Alcañiz se fue de ella. Lo lleva a gala y es gran embajadora de su tierra.

Comenzó tarde en el mundo del Arte, donde es conocida como Casilda, su segundo nombre y con el que honra a su madre. «El primero es por mi abuela, que se llamaba Rosa», dice. No ha perdido el tiempo. De hecho, pensar en una cifra exacta de exposiciones en las que ha participación de forma individual y colectiva es complicado. «Hasta que estalló la pandemia y lo paralizó todo, hacía entre seis y siete muestras al año», calcula deseando retomar. Parece que el ritmo vuelve a fluir y en la actualidad sus cuadros se pueden ver en una exposición en un antiguo cuartel militar rehabilitado en Toulouse, además de en el portal web Singulart donde hay muestra de su trabajo que además está a la venta. Sus obras son viajeras, hay en lugares tan variados como Tel-Aviv, Suiza o Castelserás. «En países centroeuropeos también hay unos cuantos. Si hago una exposición con turistas, suelen venderse», sonríe.

Plasmó el bombardeo de Alcañiz. / Casilda

De espíritu inquieto, no le gusta estancarse ni dedicarse a una temática en exclusiva, aunque tiene algún personaje recurrente. «No soy una persona que pinte una cosa, le guste y siga por ahí. Me gusta cambiar y me inquietan muchos temas», dice. Además de la firma Casilda al pie, por mucho que no siga una temática, todos sus cuadros son reconocibles, tienen su sello en el trazo, en los colores y en la energía. Si tiene que elegir, en cuanto a gustos se queda con lo abstracto, «algo que sin un significado aparente, me conmueve». Su inspiración es la actualidad. «Pintar es una pasión, me llega a obsesionar, no puedo dejarlo y ahora, con lo que está pasando en Ucrania, necesito expresar», dice. En ello está y, con un nuevo cuadro con la guerra como protagonista y con la palabra paz muy presente.

Son mayoría las obras que pinta en acrílico sobre lienzo o tela, pero ha empleado incluso cemento en algunas. Además de decenas de exposiciones, a lo largo de su carrera ha recibido varios premios. El último, en noviembre del pasado año concedido por la Fondation Pous, fundación que también ha exhibido obras de Dalí o Picasso, entre otros genios. Si Picasso en su día pintó el sufrimiento de Guernica, Casilda lo hizo con el bombardeo de Alcañiz. «No tenemos nada que ver Picasso y yo… Ojalá», bromea. «Pero Alcañiz es mi pueblo y quise plasmar aquello en una plaza Mendizábal completamente destruida», añade. Le costó hacer esos cuadros porque no corresponden al tipo de pintura que ella practica. Pintó más alusivos a la localidad porque no esconde que le encantaría añadir Alcañiz a la lista de lugares en los que ha expuesto. Aquella serie la realizó hace años y alguno lo ha vendido «con todo el dolor de corazón» pero de ese en concreto no se quiere desprender.

El tren ha tenido mucho que ver en su vida. / Casilda

Con Alcañiz muy presente

Casilda, que toma el relevo en EncontrARTE de una artista emergente como es Estela Ferrer, se remonta a su vida alcañizana para ubicar el origen de su vena artística. Cree que le viene de su hermano Jaime, 14 años mayor que ella y músico. «Yo de música no entiendo nada pero él en algún tiempo pintó porque además, también se rodeaba de amigos que eran pintores y creo que algo tuvo que ver», reflexiona. Rosy, como la conocen en sus círculos más íntimos, siempre dibujó muy bien desde que era una niña pero todo aquello quedó aparcado por «la vida».

De muy joven se fue a Francia donde formó una familia, tuvo su trabajo y cuando sus hijos salieron a la universidad pensó en retomarlo en serio porque siempre tenía en mente volver. Lo hizo, y el apoyo de los suyos le hizo seguir con más ganas cada vez y pronto la crítica y el público avalaron esa decisión. Enseguida hizo la primera exposición a la que llegaron más y más. Siguen llegando y sigue enviando obras a quien se las compra, y donando a asociaciones para que las empleen a beneficio de su causa. «Pintar es una necesidad para mí», concluye.