Actualizado 18:35

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

30 MAY 2026|

Actualizado 18:35

Roberto Abadía: «Es increíble lo que se puede fotografiar de noche. Cuando dormimos, fuera sigue la vida animal»

EncontrARTE. La caza es el origen del amor del alcañizano por el monte y la fauna y, desde hace unos quince años, documenta el entorno con su cámara. Los resultados no causan indiferencia

Roberto Abadía muestra un lince de su gran fondo documental que se extiende en sus redes sociales (@tatopalmas). / B. Severino
Roberto Abadía muestra un lince de su gran fondo documental que se extiende en sus redes sociales (@tatopalmas). / B. Severino

Beatriz Severino30 05 2026

Comentar

AlcañizEncontrARTE

Cultura y Ocio

La manida frase que dice que «una imagen vale más que mil palabras» cobra todo el sentido con Roberto Abadía Sánchez (Alcañiz, 1980). Las fotografías que es capaz capturar son tan impresionantes en el contenido como en lo que las envuelve. Cada una es una aventura porque, si la fotografía de animales no es fácil, menos todavía lo es si se añade el factor noche. «Si vieses lo que sale en las cámaras nocturnas, fliparías», avisa.

La lechuza entrando de noche por la puerta de la masada. / Roberto Abadía
La lechuza entrando de noche por la puerta de la masada. / Roberto Abadía

Su radio de acción más habitual es el entorno de Alcañiz, pero ha hecho viajes organizados a otros territorios. «Si te interesa una especie tienes que ir a su hábitat, no al revés», dice. Así fotografió al urogallo en el Pirineo catalán, o a los linces en Andalucía. Sin embargo, una de las más impactantes la consiguió en una masada en Alcañiz. Es su favorita. Y opinan lo mismo los niños, un público que no tiene filtro a la hora de opinar. Fue invitado un día a la clase de infantil de uno de sus hijos para compartir su experiencia. «No se podían creer que los animales que veían y trataban de adivinar, estuvieran tan cerca», dice. «Alucinaban y de todas las fotos comentaban algo, son geniales los pequeños», ríe.

Una gineta alcañizana captada tras más de un año intentándolo. / Roberto Abadía
Una gineta alcañizana captada tras más de un año intentándolo. / Roberto Abadía

Él mismo mantiene la misma curiosidad que le llevó a coger una cámara cuando se dio cuenta de que en las salidas con su familia a cazar, disfrutaba mucho más en la tarea previa. «Me gustaba ir a controlar a los animales, ver dónde estaban, si había muchos o pocos…», dice. Poco a poco se fue adentrando en la fotografía pero tardó. «Me interesaba pero los equipos son caros y con 18 años ni tenía dinero ni nadie en quien fijarme», sonríe. Fue aprendiendo y ahora es un referente en fotografiar animales, especialmente, nocturnos.

Un alimoche al máximo detalle. / Roberto Abadía
Un alimoche al máximo detalle. / Roberto Abadía

Foto sin fotógrafo o escondido

En la foto de noche aplica el mismo proceder que en la caza porque lo primero es controlar los animales. Para eso coloca cámaras de fototrampeo toda la noche y cuando las recoge ya contienen la información sobre qué animales hay, movimientos y comportamientos. Lo siguiente es añadir una cámara réflex que coloca de forma estratégica enfocada en un punto en el que piensa que va a pasar el animal y se dispara con la señal de un aparato que detecta movimiento.

Un Martín Pescador fotografiado con su presa. / Roberto Abadía
Un Martín Pescador fotografiado con su presa. / Roberto Abadía

Eso, si se da bien, porque el 80% de noches toca trabajar la frustración. La foto de la lechuza entrando en una masada no salió a la primera. «Lo intenté dos o tres veces, tuve suerte y me salió en la última y ya no he vuelto para no molestarla», admite. Localizarla sirvió para que otra persona colocase una caja-nido y criase. «Es una alegría porque va a menos. Va cayendo fauna a un ritmo rápido por varios motivos y, uno es la instalación de placas solares y molinos», lamenta.

Ha contribuido a documentar muchas especies. Solicita los permisos para fotografiar en algún paraje si es necesario, y con los APN hay ayuda mutua. Él grabó al lobo al principio con su fototrampeo y también aportó sus conocimientos de técnica.

Para otras fotos, sobre todo diurnas, se hace un escondite. «Si no sale lo que quieres también es una experiencia chula estar entre animales sin que te vean y sentirlos naturales a tu alrededor», apunta. «Para mis amigos soy un loco», sonríe. «Claro que hay fotos ya de todos los animales, pero no se trata de hacer la foto por hacerla. Yo quiero una foto que haya vivido yo», argumenta.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Miles de aficionados nacionales e internacionales llenan Motorland para el Mundial de Superbike: «Venimos a dar apoyo a Gonzalo Sánchez»

FOTOGALERÍA. El circuito alcañizano ofrece una primera jornada de gran actividad en el paddock para los amantes del motor. Han llegado visitantes desde diferentes puntos de España o países como...

Comentar

Miles de aficionados nacionales e internacionales llenan Motorland para el Mundial de Superbike: «Venimos a dar apoyo a Gonzalo Sánchez»

Alcorisa reconoce a su tejido empresarial en la V Gala Villa Comercial

FOTOGALERÍA. El Premio Trayectoria recae sobre Materiales de Construcción Piquer y Mármoles y Granitos Piquer, el de Innovación fue para Cristalería Alcorisa y la Asociación Peña Club Paraíso Caracas se...

Comentar

Alcorisa reconoce a su tejido empresarial en la V Gala Villa Comercial

A por el primer chapuzón: ¿Cuándo abren las principales piscinas bajoaragonesas?

Las primeras instalaciones en inaugurar la temporada estival han sido las de Alcañiz y Maella, que han abierto sus puertas este sábado

Comentar

A por el primer chapuzón: ¿Cuándo abren las principales piscinas bajoaragonesas?

Los Fabuladores

De esa historia, que comienza con un hombre galopando en un enorme caballo blanco por las calles de Oporto, supe de ella a principios de 2020

Comentar

Los Fabuladores

Estos son los artistas y tributos de indie, pop y rock que desatarán la fiesta en el II Vibrafest en Caspe

El festival se celebrará el próximo sábado 20 de junio, en el parque El Muro. Como novedad, el Ayuntamiento se estrena como patrocinador oficial

Comentar

Estos son los artistas y tributos de indie, pop y rock que desatarán la fiesta en el II Vibrafest en Caspe

800 euros en premios en el concurso fotográfico ‘Visiones del Maestrazgo’

La Comarca del Maestrazgo anima a participar en una iniciativa que permite construir una mirada colectiva sobre el territorio y poner en valor rincones, tradiciones, paisajes y escenas cotidianas

Comentar

800 euros en premios en el concurso fotográfico ‘Visiones del Maestrazgo’
Periódico del Bajo Aragón Histórico