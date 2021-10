Encuentran dos cuerpos en las excavaciones de una fosa de Alcañiz

Las excavación de una fosa común en el cementerio de Alcañiz para encontrar a Francisco Zueco Ferrer, un vecino de Alcañiz asesinado en 1948 por la represión franquista, terminarán probablemente este martes después de documentar los restos de dos personas si no encuentran indicios de que podría haber algo más. Es muy probable que uno de ellos sea Zueco, a quien buscan sus familiares.

Se han encontrado unas botas que podrían ser las que portaba en el momento de su muerte según su enterrador, con el que pudo hablar la familia después y que describió como iba vestido. En un primer momento el equipo de arqueólogos capitaneado por Javier Ruiz pensaba encontrar a seis o siete personas ya que las informaciones apuntaban a que se enterró a Zueco en una fosa común en la que ya había más cadáveres, pero no ha sido así. El sábado se abrió una zanja que permitió terminar de encontrar el segundo cuerpo, cuya cabeza ya se dejaba entrever en los primeros trabajos del jueves y el viernes.

El primer cuerpo, el que podría corresponder a Zueco, parece tener un disparo en la costilla y se encontró un proyectil debajo del cadáver. El segundo esqueleto parece que recibió un disparo en el fémur ya que lo tiene destrozado y otro en el hombro aunque no se ha encontrado ninguna bala.

José Manuel Velilla, amigo de la familia Zueco, ha colaborado este fin de semana con las excavaciones / L. Castel

Se cotejará el ADN de la hija

El equipo de Ruiz ya cuenta con una muestra de sangre de la única hija viva de Zueco para cotejar su ADN con los cuerpos que se han encontrado. Las excavaciones se han realizado gracias al impulso de la familia, que ha contado con la colaboración de su amigo José Manuel Velilla, aficionado a la historia que este fin de semana también ha estado en la exhumación.

La historia de Zueco la han documentado dos estudiosos bajoaragoneses. Primero el caspolino Amadeo Barceló en el libro ‘¡Viva el maquis! Tras las huellas de maquis, guerrilleros y clandestinos en el Bajo Aragón’, quien habló con la familia, y después José Ramón Villanueva en la revista Al-Qannis del Taller de Arqueología de Alcañiz titulada ‘Miradas a un conflicto. Guerra y posguerra en el Bajo Aragón’.

En el 48, Zueco, agricultor de profesión, residía con su mujer y sus cuatro hijos en la masía ‘Farría’, en el término de Alcañiz. Según diversos testimonios, mantenía contacto con los maquis porque en diversas ocasiones acudieron a su masía demandando alimentos. Al parecer, la Guardia Civil le tendió una trampa haciéndose pasar por falsos guerrilleros.

Otra mañana unos agentes lo instaron a que se presentara en el Cuartel y fue «convenientemente interrogado», expresión que según Villanueva da a entender que recibió torturas, palizas y otros malos tratos. También llegó a estar detenida su mujer, que también sufrió la violencia de la cárcel. De su asesinato hay dos versiones. La oficial es que fue una muerte fortuita cuando lo llevaron al monte como señuelo para capturar a los maquis. Sin embargo, el testimonio definitivo de lo que verdaderamente ocurrió se lo ofreció una sobrina de Zueco, María Barberán, a Barceló en su libro. Al comprobar que su tío no estaba en Alcañiz y no había sido trasladado a la prisión de Teruel habló con el enterrador, quien le reconoció que la Guardia Civil le llamó de madrugada para que subiera al cementerio para enterrar a Zueco en plena noche. Estaba muy malherido tras brutales palizas que se prolongaron en el tiempo pero no muerto. Cuando vio a Zueco agonizando dijo que «no enterraba vivos». La respuesta de los agentes fue rematar allí mismo a Zueco.