Endesa y Asaja impulsan cursos de formación en el sector primario

¿Cómo definiría usted la formación que se ofrece?

Es un curso en el que se empieza por enseñar conceptos básicos sobre la trufa para que entiendan cómo se forma este hongo y la manera de reproducirse. Todo ello, con el objetivo de que cuando conozcan las herramientas que existen en el cultivo exitoso de la trufa puedan saber perfectamente la forma de aplicar todo lo aprendido. Durante esta semana he estado en Andorra y en noviembre lo impartiré en Alcorisa. Son cursos muy interesantes y tenemos aproximadamente 12 alumnos apuntados con perfiles muy diferentes entre sí. En definitiva, me gusta que la gente entienda cómo se hacen las cosas, no solo simplemente apliquen el conocimiento sin saber el porqué. Es básico conocer la razón por la cual se tiene que pasar el cultivador o podar de una manera u otra, entre otras.