Endesa derribará la chimenea de la Térmica de Andorra en febrero

Endesa prevé derribar la gran chimenea de la central térmica de Andorra en febrero. Lo hará ocho meses después de la voladura de sus tres torres de refrigeración, acontecimiento histórico con el que se dio inicio a unos trabajos de desmantelamiento que ya se sitúan al 62% de su ejecución.

La eléctrica todavía no ha determinado una fecha exacta para su demolición, aunque sí adelanta que será un «proceso complicado» dadas las grandes dimensiones de la chimenea. Se trata de la tercera estructura más alta de toda España, con 343 metros de altura y 28 de diámetro.

Su derribo se prevé llevar a cabo pese a las múltiples peticiones realizadas tanto desde el plano político como social para mantenerla en pie como Bien Industrial al tratarse de «un emblema para la localidad y la provincia de Teruel». Grupos políticos como Teruel Existe incluso propusieron convertir la instalación en un símbolo del pasado minero de la provincia a través de fines turísticos y culturales, aunque todas estas opciones fueron descartadas por Endesa al costar su mantenimiento «varios millones de euros».

El acontecimiento, que supondrá la escenificación del fin de toda una época, preocupa especialmente a los trabajadores de las subcontratas que actualmente realizan los trabajos de desmantelamiento. «Se ha comentado al personal que el derribo podría producirse el próximo mes. Probablemente después se tiren las tres calderas restantes, y con eso se acabaría el empleo de muchos. Se acabaría todo», explica José Antonio Crespo, ex trabajador de la Central e integrante de la Plataforma de las Subcontratas y el Futuro de la Comarca.

Él mismo fue uno de los 10 trabajadores de la minería pertenecientes a subcontratas de Endesa que en su día, en 2019, se encerraron en el ayuntamiento de Andorra contra el fin de la Térmica. Ahora ya no trabaja en el municipio, pero todavía se encuentra en constante comunicación con varios de los empleados que actualmente siguen en la Central y «se quedarán sin trabajo una vez finalice el proceso del derribo de la chimenea». «Yo he tenido la suerte de tener una cualificación diferente a la de otros compañeros y he podido encontrar otro empleo. Pero ahora casi 100 trabajadores se quedarán tirados. En su día nos dijeron que se iban a instalar nueve empresas, que habría un futuro y empleo fijo. Todo fue un engaño», lamenta Crespo.

Piden acompañamiento real

La preocupación de los trabajadores también se ha trasladado hacia los sindicatos, desde donde actualmente trabajan para que se establezca un proceso de acompañamiento más concreto. «La gente tiene que planificar su vida y no puede vivir en la misma incertidumbre como pasó desde el cierre hasta que empezó el desmontaje», afirma Darío Sanz.

Su objetivo es que se establezca un plan de seguimiento para que los trabajadores sepan de primera mano cómo continuará el proceso tras acabar el desmontaje e iniciar otros proyectos y en qué momento ellos tendrán cabida. «Deben poder saber si tendrán o no opción para trabajar en el entorno», concluye.