Endesa duplica inversión y empleos en el plan de transición de Andorra

Endesa ha presentado este jueves en la COP25 un nuevo plan de acompañamiento al cierre de la Central Térmica de Andorra que duplica la inversión y empleos previstos inicialmente. El programa que plantea la eléctrica contempla ahora una inversión de 1.427 millones de euros y la creación total de 4.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir la planta solar más grande de Europa. Iría acompañada de parques eólicos y el proyecto total abarcaría seis términos municipales: Andorra, Híjar, Alcañiz, Alcorisa, Calanda y Alloza. A través del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), los ayuntamientos de estos municipios recibirán 47 millones de euros, siendo la villa de Andorra la mayor beneficiaria.

En su nuevo plan, la eléctrica propone sustituir los 1.101 MW térmicos por 1.725 MW renovables (1.585 de fotovoltaica y 140 MW de eólica) poniendo en marcha novedades tecnológicas de almacenamiento -con sistemas de baterías pioneros de última generación- y sincronismo, o lo que es lo mismo, hacer compatibles los dos parques con la frecuencia de red actual del nudo Mudéjar. Para ello, se aprovecharía parte de la planta térmica. Concretamente los alternadores, que permitirían verter energía renovable en el nudo en el que ahora entra energía térmica. Además, siguiendo la línea de la innovación tecnológica el macroproyecto contempla aprovechar la superficie que quede bajo los paneles fotovoltaicos para agricultura autóctona así como una mejora pionera en la reflectividad de las placas con módulos bifaciales que absorberían radiación por ambas caras.

Endesa plantea realizar este proyecto al mismo tiempo que se desmantela parcialmente la planta, puesto que al aprovechar los alternadores ya no se va a llevar a cabo un desmantelamiento total. Para realizar todas las labores de cierre y construcción, Endesa contempla diferentes cursos de formación en demolición y desmantelamiento, montaje de paneles, operación de plantas y competencias transversales que implicarían a 1.050 personas. En este sentido, el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, aseguró ayer que para la formación se priorizará a los trabajadores de las subcontratas porque Endesa incluirá una cláusula en sus pliegos de condiciones que hará que aquellas empresas que se comprometan a su contratación obtengan «una bonificación en la licitación».

Se trata de una reclamación que tanto la Plataforma de las subcontratas como el Comité de la Central Térmica llevan más de un año reivindicando. Hace escasamente dos semanas, el pasado 30 de noviembre, en una reunión con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, en Andorra, le transmitieron esta preocupación. «Estamos a expensas de ver qué pasa con el desmantelamiento y hay que presionar. Si no, a última hora nos dirán que no estamos formados para llevar a cabo esos trabajos y vendrá gente de fuera a realizarlos», dijo Pedro Miñana, miembro del comité de empresa de Maessa, una de las subcontratas de la Central.

Precisamente, este jueves por la tarde, tras hacerse público el plan de acompañamiento, Montaner se reunió con los trabajadores de del Comité en las instalaciones de la central andorrana. «Tenemos algo a lo que aferrarnos y, aunque hay que analizarlo bien, pensamos que no es un mal plan para esta comarca y los ayuntamientos a los que afecta», valoró el responsable de UGT-Teruel, Alejo Galve, que celebró el efecto de la presión social para la eléctrica haya mejorado «el plan de risa que presentó en el anuncio del cierre». Respecto a la plantilla, queda afinar y concretar. «Tenemos que saber qué número exacto necesitarían de personal propio porque si en febrero no hay carbón nos encontraríamos con el escenario uno que es la salida de gente en el plan de recolocación», añadió. Recordó, no obstante, que la buena marcha de este plan está condicionada a la subasta de energía. La incertidumbre no se disipa del personal de las subcontratas con los que «nadie ha contactado de forma oficial» y cuentan con datos recabados a lo largo del día en los medios de comunicación. «Ahora mismo, lo único que tenemos seguro es que eso de que la transición iba a tener impacto cero en el empleo es mentira, en las auxiliares llevamos unos cuantos despidos», dijo uno de los portavoces de la plataforma, Nicolás Bespín.

Antes de que el Consejero Delegado de Endesa, José Bogás, hiciera público el plan de la eléctrica, el documento se presentó en el Ministerio de Transición y en la consejería de Industria del Gobierno de Aragón. También al Ayuntamiento de Andorra. Por el momento, ni unos ni otros han valorado este plan de acompañamiento. No obstante, ya tacharon de «insuficiente» el presentado inicialmente. Entonces planteaban una inversión de 800 millones y 2.000 empleos totales. En la última fases, sólo 75.

Media de 785 empleos anuales

El proyecto crearía de media 785 empleos anuales entre 2020 y 2026, cuando se combinará el desmantelamiento con la construcción. Los picos más altos se apreciarán en 2023, cuando se alcanzarían en Andorra los 1.168 empleos. No obstante, esta cifra se reducirá a la mínima expresión, 138 empleos, cuando la planta esté operativa a partir de 2027.

Por último, el plan de acompañamiento incluye la cesión del ramal ferroviario de Samper a la Central Térmica así como la cesión del bombeo de agua del pantano de Calanda también al a Central Térmica.

Tres fases de trabajos

La construcción de las nuevas plantas se dividiría en tres fases. La primera, no sujeta a la evacuación de la térmica, arrancará con la construcción de un parque de 50 megavatios en los terrenos de la central. La segunda, tampoco sujeta a la evacuación, empezaría en abril de 2021 y se centraría en la construcción de 235 megavatios en el conocido como ‘Nudo Mudéjar’. La fase más importante, con hasta 1.300 megavatios pico, sí estaría sujeta a la evacuación, por lo que aún requeriría de la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica.

Gráfico con las fases del plan que presentó este jueves Endesa en Madrid y en Andorra para la construcción de las nuevas plantas. La primera comenzará con la construcción de un parque de 50 megavatios; la segunda se plantea para empezar en abril siendo la más importante. Que la tercera sea realidad dependerá del Ministerio.

Si la tercera fase del proyecto se convierte en realidad o no dependerá del Ministerio. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre un Real Decreto- ley que permite la posibilidad de subastar los megavatios de evacuación de las centrales con el objetivo de que sean otorgadas a las mejores iniciativas que tengan en cuenta criterios sociales, económicos y medioambientales. En Aragón, el propio presidente Aliaga ya adelantó en Andorra que abría más opciones encima de la mesa: «Si se abre la subasta no va a haber dos proyectos, ni tres. Va a haber más».

De lo que no cabe ninguna duda es de que la chimenea de la térmica dejará de echar humo entre finales de enero y principios de febrero cuando está previsto que se agoten las 200.000 toneladas de carbón que quedan en la campa. En cualquier caso, la infraestructura estará «disponible» hasta el 30 de junio, tal y como establece la normativa de cierre a la que está acogida.