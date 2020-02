Endesa inicia los trámites de la primera fase de su Plan de Acompañamiento al cierre de la Térmica

Endesa avanza en su plan de acompañamiento al cierre de la Central Térmica de Andorra pese a que el Ministerio de Transición Ecológica no ha resuelto la cesión de los 1.100 megavatios de evacuación que quedarán libres a partir del 30 de junio, día en que la Térmica andorrana cerrará de forma definitiva. La eléctrica tiene previsto presentar en el Gobierno de Aragón dentro de 15 días su primer proyecto de renovables dentro de los terrenos de la Central. Se trata de la instalación de un parque de placas solares de 50 Megawatios previsto en la Fase I del plan de acompañamiento que la eléctrica presentó en diciembre. Esta primera fase no está ligada a la adjudicación de los megawatios de evacuación, por lo que se puede llevar a cabo de forma inmediata. Desde Endesa explican que los plazos dependerán de la «celeridad» con la que el Gobierno de Aragón gestione la tramitación. No obstante, en el proyecto inicial, Endesa contempla comenzar con la instalación del parque en noviembre de 2020 y terminarla en diez meses. En esta primera fase del programa de acompañamiento al cierre, Endesa también prevé la instalación de un parque eólico de 49,4 megawatios. En este caso, el proyecto estima marzo de 2021 para comenzar con la instalación.

Más fases

Habrá que esperar hasta abril del próximo 2021 a que empiece la segunda fase del plan de acompañamiento al cierre, que tampoco está sujeta a la evacuación. Esta fase se centraría en la construcción de 235 megavatios en el conocido como ‘Nudo Mudéjar’. Además de instalar 235 megawatios de energía fotovoltaica, se iniciará la puesta en marcha de un sistema de baterías para almacenar energía con capacidad para 54,3 megawatios.

Que la tercera fase sea una realidad dependerá del Ministerio. En ella, Endesa propone completar los sistemas de batería y añadir uno de sincronismo además de instalar 1.300 1.300 megawatios más de energía solar y 90 de eólica. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre un Real Decreto- ley que permite la posibilidad de subastar los megavatios de evacuación de las centrales con el objetivo de que sean otorgadas a las mejores iniciativas que tengan en cuenta criterios sociales, económicos y medioambientales. No obstante, por el momento el único proyecto sobre la mesa para Andorra es el que ha presentado Endesa.