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26 MAY 2026|

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Las entidades culturales de la Franja rechazan el acuerdo PP-VOX sobre el catalán en Aragón: «Es la lengua materna de miles de aragoneses desde la Edad Media»

La Associació Cultural del Matarranya, el Centre d’Estudis Ribagorçans y el Institut d’Estudis del Baix Cinca denuncian que negar la legitimidad o el arraigo del catalán supone «una tergiversación interesada de la historia y de los criterios académicos»

Comunicado en defensa del catalán de Aragón del la Associació Cultural del Matarranya (Ascuma), el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) y el Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC) / La COMARCA
Comunicado en defensa del catalán de Aragón del la Associació Cultural del Matarranya (Ascuma), el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) y el Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC) / La COMARCA

La COMARCA26 05 2026

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Diversas entidades culturales aragonesas han expresado en un comunicado su “profunda preocupación” y su rechazo ante las medidas lingüísticas anunciadas en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX en Aragón, que plantea “liberar Aragón de la imposición del catalán”. Las organizaciones firmantes defienden que el catalán hablado en la Franja oriental es una lengua “autóctona, patrimonial e histórica” y recuerdan que constituye la lengua materna de miles de aragoneses desde la Edad Media.

La Associació Cultural del Matarranya (Ascuma), el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) y el Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC) denuncian que negar la legitimidad o el arraigo del catalán supone “una tergiversación interesada de la historia y de los criterios académicos” además de un menosprecio hacia sus hablantes. También alertan de la situación de “desprotección institucional” que, según afirman, padecen tanto el catalán como el aragonés en la comunidad autónoma.

Las entidades recuerdan que la actual Ley de Lenguas de Aragón, aprobada en 2013, no reconoce oficialmente estas lenguas y limita su protección a un marco genérico que, aseguran, no garantiza plenamente los derechos lingüísticos. A ello suman factores como la despoblación rural, la globalización y los cambios demográficos, que consideran una amenaza para la transmisión y pervivencia de estas lenguas minoritarias.

Critican la supresión del programa Jesús Moncada y la reducción de ayudas

El comunicado también menciona varios informes del Consejo de Europa que han instado a las administraciones a reforzar la protección y promoción de las lenguas minoritarias aragonesas, especialmente en la educación. Las organizaciones critican la supresión de programas escolares como “Jesús Moncada”, la reducción de ayudas culturales y la eliminación de estructuras de apoyo académico y educativo relacionadas con el catalán y el aragonés.

Frente a esta situación, los firmantes reivindican “un Aragón plural y fiel a su historia” y rechazan “los modelos uniformizadores” que, a su juicio, empobrecen la diversidad cultural de la comunidad. Además, instan a las instituciones aragonesas a garantizar “el uso, el respeto, la protección y la promoción activa” tanto del catalán como del aragonés como lenguas propias de Aragón.

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