Alquézar: «Quiero incluir nuevos actos y que las peñas tengan mucho más protagonismo»

Estas serán sus primeras fiestas como concejal. ¿Cómo las afronta?

De una forma completamente diferente a cómo las he vivido siempre. Es inevitable, pero una vez estás dentro del ayuntamiento y ves toda la dinámica que hay detrás de estas puertas te das cuenta de que este es un mundo mucho más complejo de lo que parece. De hecho, ha habido momentos que se me ha hecho muy cuesta arriba. Tienes que intentar contentar a todo el mundo, ser justo con todos los sectores… es muy complicado.

Son también las primeras fiestas para el equipo de gobierno en sí. ¿Han tenido margen de maniobra para sacar adelante los festejos que querían?

Diría que 50/50. Yo agradezco mucho al anterior equipo de gobierno y especialmente a la anterior concejal de festejos, Irene Quintana, quienes decidieron contratar las orquestas antes de que hubiera ese cambio. De no ser así, entre los precios y lo difícil que es contratar una orquesta con poco tiempo nos hubiéramos quedado sin fiestas. Nos hemos movido en base a ese esqueleto y hemos podido dar alguna pincelada nueva. Pero también es verdad que yo quería traer al menos un concierto más grande para las fiestas y no se ha podido por esa falta de tiempo. Pero aún así creo que hemos logrado un programa muy completo.

Para futuros programas de fiestas, ¿qué opina sobre traer iniciativas que se pueden ver en pueblos más pequeños?

Creo que es algo que deberíamos hacer. De hecho, yo quería hacer un toro embolado porque me gusta y pese a que aquí nunca ha habido tradición son muchos los vecinos que se van a otros pueblos para ver actos como este. También considero que los peñistas tendrían que tener mucho más protagonismo. Mi planteamiento es tener hasta tres reuniones con ellos a lo largo de todo el año para idear juntos el programa de fiestas.

¿Hay alguna novedad que ya tenga en mente para las fiestas del año que viene?

En octubre, antes de meternos con Navidad, voy a buscar ya un concierto de un artista importante para contratarlo con tiempo. También quiero modificar un poco los pliegos y espero que para el próximo año la obra de la pista roja esté finalizada para poder establecer qué tipo de eventos se pueden llevar a cabo en ese espacio. Y sobre todo quiero estudiar con los peñistas opciones como, por ejemplo, habilitar una zona peñera como se hizo hace muchos años. El resto de meses, además, me gustaría dinamizar mucho más los fines de semana. Creo que si bien es cierto que los más jóvenes tienen opciones de ocio, la franja de edad de entre los 20 y 30 años todavía no está cubierta. Tengo algunas ideas ya: realizar tributos, conciertos o tardeos. Me moveré mucho en esa línea.

¿Podrían innovarse tradiciones como el papel de las reinas de fiestas? En otros pueblos, por ejemplo, a ellas también se han unido chicos.

Me encantaría. Cualquier innovación que se una a una tradición para mejorarla, para mí, es bienvenida. Pero es algo que siempre tendremos que estudiar junto al resto de equipo de gobierno, partidos políticos y, sobre todo, los peñistas.

¿Le gustaría que otros espacios como la plaza de España tuvieran mayor protagonismo en las fiestas?

Está claro que la plaza de España es el símbolo de identidad de Alcañiz. Pero hay que tener en cuenta que los eventos en ella deben limitarse. Primero por una cuestión de cuidado al patrimonio, y, segundo, porque tenemos muchas otras zonas de bares y restaurantes que también tienen derecho a beneficiarse de las fiestas. Por eso mismo hemos querido dar vida a espacios como el parque del alcañizano ausente o el solar de sindicatos. También queremos llevar más eventos a la zona de la margen izquierda, que siempre suele quedarse un poco olvidada.

¿Han tenido que subir la partida de festejos?

Sí. El anterior gobierno, y no quiero que esto sea una crítica, había establecido 90.000 euros de presupuesto para Festejos, una cantidad con la que no llegaron ni a Semana Santa. Ha tenido que haber dos ampliaciones de crédito. Entonces se hizo una de 150.000 euros y ahora, cuando hemos entrado nosotros, se ha hecho otra más de esta misma cantidad porque sino no hubiéramos tenido fiestas. Y por suerte muchos establecimientos y comercios colaboran con varios patrocinios.

¿Qué importancia tiene en su área la figura del técnico de Festejos?

Toda. Creo que sin Tito hubiese dimitido durante mi segunda semana como concejal (ríe). Es increíble la cantidad de horas que realiza para que todo salga bien. Su apoyo ha sido vital, y más para mí, que todavía soy nueva e inexperta. Las fiestas han salido adelante gracias a su ayuda, la del equipo de intervención, secretaría y la de todos los administrativos del Ayuntamiento.

¿Cómo vivía las fiestas antes de entrar al Ayuntamiento?

Yo soy de la peña de La Gallata porque mi marido ha formado parte de ella desde siempre. Tenemos un local pequeñito pero siempre hemos hecho mucha vida peñera. Desde que somos padres quizás hemos salido más durante el día, pero siempre acabamos trasnochando uno o dos días. Pero este año está claro que todo es diferente. No puedo evitar verlo desde el ángulo del control y de la seguridad. Ya me pasó en el Aragón Sonoro, que fue el primer gran evento como concejal. No puedes evitar estar pendiente de que todo salga bien y que todo el mundo este contento.

También vive las fiestas de Berge.

Es el pueblo del que desciende mi marido. Desde que pones un pie ahí eres uno más. Yo soy andorrana, pero al mismo tiempo me siento bergelina y de Alcañiz, donde he creado unos vínculos muy fuertes y bonitos.

Y en Alcañiz, ¿tiene algún acto favorito de las fiestas?

Los cabezudos y los gigantes. Creo que es un momento todavía más especial desde que tengo hijos pequeños y sobre todo desde hace un año, que es cuando mi marido empezó a sacar a uno de los cabezudos. Poder vivirlo juntos me hace disfrutarlo todavía más.

¿Y un acto que nadie se pueda perder?