Ángel Dolado: «He recibido unas 300 consultas en el estado de alarma»

¿Cómo ha vivido la crisis sanitaria, y cómo está viendo la vuelta a la "nueva normalidad"?

Durante el primer mes estuvimos protegiendo la seguridad y sanidad de nuestros profesionales y creo que el «quédate en casa» funcionó perfectamente. Fue muy preocupante al comienzo de la crisis sanitaria tanto la situación del personal sanitario como de las residencias de ancianos, y me gustaría también resaltar el problema de los ERTEs que todavía a día de hoy no está solucionado.

¿Qué es lo que más le ha preocupado de todo lo acontecido?

Hay cifras muy altas de fallecimientos en residencias de ancianos durante la propagación del coronavirus en Aragón, ¿qué opinión le merece este problema?

El ámbito sanitario y el de servicios sociales están muy relacionados y muchos problemas se han visto reflejados en ambos como es este caso de las personas mayores. El origen de todo ha estado en el colapso sanitario. Tiene que quedar claro que lo que ha ocurrido no lo preveíamos nadie. Los centros de mayores son nuestros hogares, nuestras casas, y ha sido muy impactante todo lo que ha ocurrido. Muchos me preguntan por qué ha pasado todo esto, y la verdad es que es una cuestión muy compleja. Tenemos que atender a los datos de fallecidos: la mayoría tenían entre 70 y 100 años y con patologías muy fuertes, el virus ha impedido en muchos casos que diese tiempo a que hubiese un traslado o una atención hospitalaria. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que hemos pasado y saber cómo reaccionar ahora, cuando parece que se acerca una segunda oleada. Ahora se está trabajando mucho en esos protocolos: en la coordinación entre centros sanitarios y las residencias para que no ocurra nada semejante.

A finales del pasado mes de junio usted tendría que haber participado en las fiestas del Compromiso de Caspe, como Compromisario de Honor.

Así es, me encantó recibir la noticia de mi nombramiento y tenía muchas ganas de ver cómo eran esas Fiestas del Compromiso de Caspe, un hito histórico importantísimo. Me hubiese gustado asistir a la obra central ‘El Compromiso de Caspe, la elección de un rey’, me resultaba muy atrayente, espero poder verla el año que viene porque me he comprometido a ser el Compromisario de Honor de la edición de 2021. No podemos ahora más que aceptar la realidad que nos toca y recordar el ejemplo de lo que ocurrió aquí en 1412: la población consiguió salir de una enorme crisis, todos unidos, y de una forma adecuada, valorando el apoyo en todo momento a los más desfavorecidos.