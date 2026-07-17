Actualizado 18:10

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

17 JUL 2026|

Actualizado 18:10

Espada: «En el festival Buñuel Calanda cada persona es importante, todo el mundo es VIP»

ENTREVISTA. El director del certamen, el calandino Javier Espada, celebra que la cita sea capaz de mantenerse tras más de dos décadas. Reflexiona sobre el respeto e importancia que tiene internacionalmente y sobre el papel que juegan como punto de encuentro y semillero de proyectos

El calandino Javier Espada, durante la edición 2026 del festival en la sala de presentaciones del CBC, el centro de operaciones del certamen. / B. Severino
El calandino Javier Espada, durante la edición 2026 del festival en la sala de presentaciones del CBC, el centro de operaciones del certamen. / B. Severino

Beatriz Severino17 07 2026

Comentar

Calanda

Cultura y Ocio

¿Qué balance realiza de la XXI edición?

Lo que hemos vivido desde el primer día y, según ha avanzado la semana, no se puede mejorar. La programación ha gustado, todos los invitados están encantados y todos me amenazan con volver (ríe). Hay un ambiente exquisito, todo el mundo ha estado disfrutando.

Supongo que es el mejor medidor del nivel que hay.

Es enorme. Pepa Fernández estuvo por segundo año con RNE y dijo que cada vez que le pidamos que venga a Calanda, ella viene. Ángeles González-Sinde ha presentado un libro que todavía no ha editado, pero que a raíz de venir a Calanda, ha centrado la historia en nuestro territorio. Eso es una labor que no se conoce de lo que hacemos los festivales de cine. Están las películas, los cortos y el taller de los niños que jugando le están quitando el miedo a la IA. Contamos con tres películas que incluyen rodaje en Calanda, algo bastante inaudito pero tiene que ver con este festival.

México vuelve a estar muy presente.

Gracias al acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Morelia, que trae a Calanda cuatro películas muy diferentes y que constituyen, además, estrenos internacionales. El lunes vino desde Los Ángeles el actor y el guionista del cortometraje que estrenábamos, igual que han venido desde México Carlo Ayhllón, Iván Trujillo o Marina Stavenhagen, la directora de la Cineteca Nacional de México que ha anunciado el primer ciclo de cine aragonés en México.

¿Qué supone para la industria aragonesa? Calanda siempre quedará como el origen.

La idea es que se repita y que, además, los autores tenga éxito de público y que ese éxito justifique que haya más proyecciones más allá del ciclo. Las proyecciones van a taquilla, es decir, que una parte, el 40% de lo recaudado, va para los productores. Se trata de despertar el interés, pero también de apoyar la industria cinematográfica aragonesa.

¿Qué importancia tiene mantener el encuentro Aragón - México?

La tiene. Contamos con gente de una categoría excepcional, porque además de Marina Stavenhagen e Iván Trujillo, tenemos dos productores de la serie ‘Sabores de libertad’, una serie de la que quieren hacer la segunda temporada y que ya estamos planteando que uno de los capítulos se filme en la provincia de Teruel. La idea es que se abra internacionalmente, y esa idea ha surgido aquí, en el festival. Se crean sinergias, pasan cosas que de entrada no se ven y esta es una labor que no se conoce de los festivales y que tampoco hacen todos los festivales. Habla de la madurez, de la importancia que tiene internacionalmente. Es muy destacable, junto con las proyecciones, las actividades y la presencia de México, Francia y el compromiso con los Derechos Humanos.

¿Qué dais a la gente que todo el mundo quiere volver y vuelve?

Los cuidamos, y más allá del festival. La Bellota, por ejemplo, hace menús especiales y te puedes comer un queso de las ovejas que han pastado en esta tierra, igual que vendemos el vino que tenemos ligado a Nazarín y Kolenda. Las cooperativas hablaron en Radio Nacional para toda España. Es decir, que el festival va mucho más allá de lo que se ve de entrada. Intentamos que nuestro territorio se potencie, seguir con los talleres con niños para que haya nuevos cineastas, y es importante ir cada año a un pueblo.

¿Por qué?

Porque descentralizamos y este año en Torrecilla de Alcañiz ha sido maravilloso. Tanto, que los productores de ‘Sabores de Libertad’ dan una masterclass en su taller de empleo vinculado con el audiovisual. En el programa de Radio La Comarca se conocieron y se quedaron fascinados. Todo lo que podemos apoyar, lo hacemos, y nos gustaría que cada noche viniera gente de la comarca. Hay un equipo magnífico que se deja la piel, le pone ilusión y le pone pasión, y son ingredientes para que el festival sea un éxito y todos los invitados amenacen con volver. Y también hay un truco: en el festival, desde invitados a público que vota, todo el mundo es VIP. Equipo e invitados comemos todos juntos y se sienten parte del festival, ven el esfuerzo y la pasión y todo eso me temo que les enamora.

Incluso algunos se han ido de ruta de la mano del presidente comarcal.

José Miguel Celma se ha puesto de chófer y guía y se los ha llevado al Castillo de Alcañiz y al Matarraña. A todos los que vienen les animo a que se alquilen un coche y les indico lugares de interés. Además, son productores, gente que cuenta historias, y si ven un sitio que les cuadre con algo, se abre una puerta a un posible rodaje. Que se concrete es muy complicado porque tienen que converger muchos factores para rodar, entre ellos, incentivos para que sea rentable. El cine es industria. Por eso en los encuentros ponemos énfasis en que haya incentivos que permitan que se hagan más rodajes en nuestra tierra. Los políticos lo tienen que poner su granito de arena, porque si hay un paisaje parecido en Navarra donde cuesta la mitad o es gratis rodar, no podemos competir.

El rival no es Estados Unidos...

No. Lo tenemos aquí.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Desiertos 13 contratos temporales de especialistas en el Hospital de Alcañiz

No se han ofertado puestos en la UCI que sigue sin el personal suficiente para poder abrir

Comentar

Desiertos 13 contratos temporales de especialistas en el Hospital de Alcañiz

El Aragón Sonoro de Alcañiz mantendrá los precios de sus barras tras escuchar las peticiones de los vecinos: «Gracias por pensar en todos»

El festival se celebrará en Alcañiz del 23 al 25 de julio y la organización se han comprometido a ajustar los precios de las consumiciones tras el debate surgido en...

Comentar

El Aragón Sonoro de Alcañiz mantendrá los precios de sus barras tras escuchar las peticiones de los vecinos: «Gracias por pensar en todos»

Pantalla gigante, música en directo o cena de alforja: Estos son los planes del Bajo Aragón Histórico para ver la final del Mundial

Alcañiz, Andorra o Utrillas serán algunos de los municipios en los que se disfrutará de la final en pantallas gigantes

Comentar

Pantalla gigante, música en directo o cena de alforja: Estos son los planes del Bajo Aragón Histórico para ver la final del Mundial

La Virgen del Carmen recorre las calles de Alcañiz arropada por casi 300 cofrades

Como cada 16 de julio la Cofradía de Alcañiz celebró uno de sus días más especiales. La Virgen salió desde Santa María la Mayor hasta la Iglesia del Carmen

Comentar

La Virgen del Carmen recorre las calles de Alcañiz arropada por casi 300 cofrades

La Ruta Nocturna de Fayón impulsa el patrimonio y el turismo sostenible con el proyecto 'Caminos de Historia Viva'

La quinta edición de la marcha senderista y cicloturista reunió naturaleza, historia y astronomía para promocionar el municipio como un destino de referencia

Comentar

La Ruta Nocturna de Fayón impulsa el patrimonio y el turismo sostenible con el proyecto 'Caminos de Historia Viva'

Gaza, los años de ETA, las guerras actuales y la libertad de prensa centran el día de los Derechos Humanos en el festival Buñuel-Calanda

Los documentales 'Que se sepa', 'Gaza: Doctors Under Attack' y 'Who killed Shireen?' dan paso al diálogo con el público e invitados como el nonaspino Diego Ráfales y la periodista...

Comentar

Gaza, los años de ETA, las guerras actuales y la libertad de prensa centran el día de los Derechos Humanos en el festival Buñuel-Calanda
Periódico del Bajo Aragón Histórico