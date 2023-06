Lafaja: «¿Que soy mayor? Ya sé mi edad. Pero, si hay ganas de trabajar, ¿qué importa eso?»

¿Por qué dio el paso a la política?

Porque no había manera de formar un grupo del PP, nadie quería ir el primero. Estuve un par de legislaturas en la oposición y cuando Ángel Daniel Tomás (alcalde PSOE) dijo que no se presentaba más, se quedó mi grupo.

Era 2015, ¿cómo lo recuerda?

¿Hay algo de lo que sienta especial orgullo de estos ocho años?

¿Eso crea amigos o enemigos?

Más de lo segundo pero soy así y así he sido en la alcaldía.

¿Qué aspectos buenos tiene ser alcalde de Urrea?

Hacerlo para un pueblo que tiene la grandeza de corazón que tiene Urrea. Me refiero a la desinfección desinteresada de las calles que hicieron los labradores y la confección de mascarillas en la pandemia. Y me refiero a la ayuda a Ucrania y ahora a Turquía y Siria.

¿Algún momento especial?

En el terreno también deja huella.

Esto sí le ha dado dolor de cabeza.

¿Se va tranquilo?

Sí, bien tranquilo. Nunca se estará de acuerdo en todo, pero sí podríamos ser un poco más constructivos. Hablo en general y por mí, que tengo mi pronto pero no soy rencoroso. Ganaré en salud. Que la médica me dijo que baje el ritmo.

Hace unos meses dio un pequeño susto, ¿cómo se encuentra?

Tuve una bronquitis de la que casi estoy recuperado. Y regularmente me hago chequeos porque hace años tuve un problema grave de salud. Me hizo jubilarme antes de tiempo de mi trabajo de químico en Zaragoza. Me considero un favorecido por la vida y por la medicina desde entonces.