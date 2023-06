Lalo Tenorio: «El espectador se reirá mucho con ‘El Hipster’ y la película plasmará lo que hemos disfrutado grabando en el Matarraña»

¿Se parece el Matarraña a la sociedad que en clave de humor se recoge en el libro y se plasmará en 'El Hipster'?

Es una comedia y siempre se exageran diferentes aspectos. Evidentemente transcurre en una zona rural y además el autor del libro, Daniel Gascón, ha vivido mucho en zonas rurales, conoce muy bien Teruel y eso se plasma tanto en el libro como en la película. Pero en otros aspectos no tanto. El Matarraña además hemos visto que es un territorio especial por su cultura, por el idioma propio que tiene, por ser muy turístico, por el microclima que tiene… Creo que en esos aspectos no se parecerá tanto al pueblo ficticio de La Cañada.

¿Vamos a tener que reírnos un poco de nosotros mismos cuando veamos la película?

La productora, Amazon, guarda celosamente los secretos de la grabación… ¿Pero puedes avanzarnos algo de la película?

¿Puedes contarnos alguna anécdota que sucediese en el Matarraña?

El último día que estuvimos rodando por allí nos cayó un diluvio tremendo en la ermita de Santa Bárbara de La Fresneda. Un vecino nos advirtió de que si hay nubes mirando a Santa Bárbara es que iba a llover seguro. Y así fue. Nos caló el agua por todas partes. Además he conocido a gente estupenda. Dani y Desi, dos escultores del Matarraña me regalaron una oveja que ellos mismos esculpieron y ese detalle me llegó al alma. Me llamó la atención también que he visto mucho arte en el Matarraña.

Creo que además leíais La COMARCA…

Nos han dicho que Tito Valverde -el alcalde al que echas en la película- se hizo amigo de todo el mundo…

¿Cómo os hemos tratado en el Matarraña?

Excepcionalmente. He estado casi todo el mes por allí, yo me alojé en La Fresneda. No había estado aquí nunca y volveré sin duda de vacaciones. Soy de Madrid pero sí que tengo vinculación con una zona rural de Palencia poco conocida. El Matarraña tampoco lo conocía ni tenía referencias y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente, pero no solo a mi, creo que a buena parte del equipo que hasta aquí nos desplazamos. Volveré sin duda como turista. El castillo de Valderrobres, la propia Fresneda, el embalse de Pena… Me voy, eso sí, con las ganas de conocer Beceite.