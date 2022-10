Martín, presidente de ABATTAR: “Rechazar una copa supone dar 70.000 explicaciones, cuando lo lógico es no beber alcohol”

¿En qué punto está la asociación tras la pandemia? ¿Cómo ha repercutido en nuevos ingresos?

En estos dos años de parón no hemos tenido terapias grupales pero sí hemos hecho vía online. Ha habido un repunte porque con la pandemia se ha visibilizado el consumo que se hacía en los bares y que se ha trasladado a los domicilios. Eso ha despertado una voz de alarma porque si una botella duraba dos meses en casa, en pandemia se ha esfumado en una semana, así que, algo pasa. El consumo ha continuado, no ha descendido , y eso se ha traducido en que este año hemos notado mucho incremento en petición de ayuda para iniciar el tratamiento. Hay gente de una edad joven. Parejas que empezaron con el consumo de una manera lúdica siendo jóvenes y que no lo han dejado al casarse ni al tener familia a pesar de prometerse que lo harían. Nos encontramos a muchos padres que están pagando gastos de la casa de esos matrimonios. En lo que llevamos de año llevamos 63 ingresos , que es mucho en relación a otros años, y esperamos más en los meses que quedan.

¿Cómo ha sido la evolución de atenciones?

¿Se ha ganado en concienciación y en visibilización?

Decían en el congreso que les ha beneficiado estar en el medio rural. ¿En qué sentido? A veces querer preservar el anonimato juega en contra.

El anonimato en esta problemática no existe. Se trata de estar orgulloso de haber tomado la decisión de rehabilitarse y es lo que tenemos que transmitir al paciente que pide ayuda. Esto no va de secretos u oscurantismo y a veces la sociedad se equivoca, porque el problema no es que una persona beba mucho o poco, el problema son las consecuencias que se generan por ese consumo. Eso es lo que te trae a ABATTAR. Una de las frases que más empleo es que aquí todo el mundo viene voluntariamente obligado en el sentido de que son las consecuencias negativas que le ha generado ese consumo lo que le ha traído aquí. Hasta que no se ve desde ese punto de vista no hay arreglo.

Si comparamos la percepción social que se tiene del tabaco y del alcohol, este consumo se sigue aceptando socialmente.

Hace años, cuando se hizo la campaña del tabaco desde el plan nacional sobre drogas, se hizo desde tres prismas y con tres objetivos. La primera que en las cajetillas salieran imágenes y las leyendas ‘El tabaco mata’. No funcionó y pasaron a separar zonas de fumadores, algo que tampoco funcionó. Solo fue efectiva la campaña cuando se involucró a la sociedad civil, algo que no ha sucedido con el alcohol. Salió la figura del fumador pasivo y sí se consiguieron los objetivos porque “tu tabaco me está matando a mí”. Si ofreces un cigarrillo y te dicen que no, todo son felicitaciones pero con el alcohol no sucede. Para rechazar una copa tienes que dar 70.000 explicaciones y si eres mujer tendrás que dar más y aclarar que no estás enferma ni embarazada. Lo normal tendría que ser no beber pero estamos en una sociedad donde el alcohol está ya en nuestros ancestros. Los botellones se podrán prohibir pero es que llega el verano y te encuentras con el gran botellón de San Fermín, con el de la Vaquilla… Jóvenes que te dicen que “si no voy a beber no salgo” y dices eso es que estás dependiendo de una sustancia. Tienen que pasar muchos años para que la sociedad se conciencie. En el congreso se ha hablado del bebedor pasivo, del co-adicto, pero queda mucho por hacer.