Sira Repollés: «Cuando sabes que de tus decisiones depende la vida de las personas en los próximos días se te remueven muchas emociones»

Es una de las tres personas protagonistas del documental caspolino que se estrenará este mismo sábado. Cuéntenos que es lo que vamos a poder ver en el documental.

Todo ello está realizado realizado con un formato muy concreto: sin planos de recurso y únicamente alternando las tres entrevistas…

Hablamos de Joaquín Costán, de Fernando Simón, y de Sira Repollés. Está claro que el hilo conductor del documental es la gestión de la crisis sanitaria originada por el coronavirus. En su caso particular… ¿cómo ha sido el trabajar como consejera de Sanidad durante los dos últimos años?

Si tuviese que calificarlo de alguna manera diría que ha sido emocional. Todos hemos vivido unos tiempos muy difíciles, cada uno a su manera, con sus circunstancias. Yo creo que cuando tienes una responsabilidad social y sabes que de tus decisiones depende el desarrollo de las vidas de las personas en los próximos días pues realmente se remueven muchas emociones. No dejamos de ser personas. Tienes que basarte en la ciencia, en la investigación y en el trabajo en equipo. También es importante no moverte por decisiones políticas y únicamente mirar por la salud y por el bien del ciudadano. Con nuestros aciertos y nuestros errores si algo he aprendido es que ese trabajo en equipo y el mirar por la salud del ciudadano sin que te muevan otros intereses es lo que nos ha dado esa potencialidad de pasar estos dos años gestionando una circunstancia tan complicada y emocional para todos.

¿Y cómo ha gestionado la presión mediática a la que se ha visto sometida durante estos dos años?

Yo siempre cuento que en ningún momento me había imaginado que el 14 de mayo iba a estar en un despacho gestionando la pandemia como consejera de Sanidad. En el inicio de la crisis sanitaria, el 8 de mayo hice una guardia de ginecólogo. Fue difícil y mala. Salí de madrugada exhausta pero, eso sí, satisfecha de mi trabajo. Menos de una semana después tomé posesión como consejera de Sanidad. Lo que pasó por mi cabeza esos días fue tremendo. Fueron días de tomar decisiones muy duras pero en ese momento prevaleció mi sentimiento y mi responsabilidad social. El presidente de Aragón me manifestó que buscaban una persona de mi perfil. Mi primera respuesta fue un no, pero tras 24 horas meditándolo y hablándolo con compañeros y amigos fui siendo consciente de la situación que estábamos viviendo, las necesidades que teníamos y accedí. Aterricé en un mundo completamente nuevo para mí, en el que he tenido que aprender mucho. Eso sí, estoy agradecida de haber conocido a muchísimas personas muy buenas y que son grandísimos profesionales que trabajan en la sombra en este departamento. Entre todos hemos formado equipo y basándonos en las evidencias y en lo que era coherente hemos ido trabajando de una forma transparente comunicando lo que pasaba sin maquillarlo.