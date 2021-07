Sol Carnicero: «Se debería enseñar a los clásicos de nuestro cine en los colegios igual que se estudia a Cervantes o Lope»

Su pertenencia a la Patronato de la Fundación Buñuel Calanda es la segunda vez que le trae por Calanda. ¿En qué consiste esa labor?

Soy vocal de la junta directiva del Patronato como miembro de la Academia de Cine a la cual pertenezco. El objetivo del trabajo es promocionar todo lo que sea cine español y, sobre todo, de los grandes maestros como es en este caso Luis Buñuel.

¿Qué le parece la labor que se hace desde Calanda en este sentido con el festival y otras acciones?

Me parece estupenda pero siempre es poco (sonríe). Es cierto que no es el mejor año y se han hecho muy pocas cosas en todas partes. Es algo que nos ha sobrevenido a todos y no sólo a Calanda pero, aunque es un poco triste toda la situación, vamos a empujar todos y vamos a seguir impulsar todo esto.

¿Cómo se podría apoyar más desde Madrid a estas acciones que se hacen desde aquí?

Hay un aspecto que es el que más me inquieta y en el que más me quiero volcar y es en los más pequeños. Que en la primera enseñanza se enseñe cine y que conozcan a nuestros clásicos. Ahora estoy en Calanda porque se proyecta una película de Berlanga con el que trabajé. También trabajé como auxiliar con Luis Buñuel aunque sólo en una ocasión, en el rodaje de ‘Ese oscuro objeto del deseo’. Creo que todas estas películas que son tan importantes hay que enseñarlas, las tienen que ver los niños desde la escuela igual que se enseña a Cervantes o a Lope, porque hoy en día se lee poco y nuestra Literatura son las imágenes.

Este año sí que se está hablando de Luis García Berlanga...

¡Claro, porque es el centenario! (Ríe). Es su centenario y también el de Fernando Fernán-Gómez, que también es importantísimo. Berlanga fue nuestro presidente de honor de la Academia y por eso nos hemos volcado un poco desde ella aunque es un efecto bola de nieve porque empezó la Academia pero los actos se siguen en muchas partes y yo estoy muy orgullosa de ello.

¿Por qué cree ha trascendido y sigue siendo tan vigente Berlanga?

No lo sé, pero yo creo que no ha trascendido tanto, debería trascender más aunque es verdad que gracias al centenario las películas se están viendo. Parece que no están demasiado obsoletas sino más bien que están vigentes y por eso yo recomiendo que se sigan viendo.

¿Qué tiene de especial la película que proyecta Calanda 'Esa pareja feliz'?

Es la primera, es su salida de la escuela, comparte dirección con Bardem y hay que verla con esos ojos. De todos modos es brillantísima, es estupenda. Lo que creo que tienen todas las películas de Berlanga es que cuentan cómo era la vida en esos momentos. Creo que históricamente, verlas es lo mejor que podemos hacer para saber qué pasaba en nuestro país hace 50, 60 ó 70 años como es el caso de esta película, que se rodó hace 70 años.

Es una de las películas restauradas, una labor importante teniendo en cuenta todo el material que ya se perdió..

Sí. Aunque es restaurada no está cambiada, la imagen es fiel, pero está conservada gracias a la Filmoteca y a Enrique Cerezo, que es quien está conservando todas estas películas.

¿Cómo recuerda sus inicios en el mundo de la producción cinematográfico en una época que no sería fácil y menos para las mujeres?

No sé qué decirte… Yo me empeñé en trabajar desde muy joven y, eso sí, creo que tuve la suerte de caer en los lugares acertados en el momento oportuno. Empecé con 15 años, con 16 estaba en Televisión Española, con 17 comencé a trabajar con Ibáñez Serrador y con 20 empecé a trabajar con Berlanga y con los mejores y mira, ahí queda todo eso. No hice nada especial salvo hacer bien las labores que me encomendaban en cada sitio. Eso es lo que me ha valido pero no soy consciente de que hiciera nada especial.

¿Cómo ve la evolución de la presencia femenina detrás de las cámaras?