La EOI de Alcañiz refuerza su oferta con cursos específicos para profesorado y alumnado de Bachillerato

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alcañiz trabaja ya en la puesta en marcha del curso 2026/2027. El periodo de preinscripción para nuevos alumnos está abierto y se mantendrá hasta el próximo 21 de septiembre. El centro mantiene su oferta formativa en cuatro idiomas. En inglés, los niveles abarcan desde el A1 inicial hasta el C1.2 avanzado; en francés, desde el A1 hasta el B2.2; en alemán, desde el A1 hasta el B1; y en catalán, desde el B2.1 hasta el C2. Las enseñanzas están abiertas a cualquier persona mayor de 14 años, independientemente de que tenga o no conocimientos previos del idioma.

El precio de la matrícula es de 102 euros al año, una cantidad que incluye las tasas de examen de dos convocatorias. El coste equivale a unos 12,75 euros al mes y da acceso a más de 120 horas de clase entre los meses de octubre y junio.

Las fechas de matrícula son las mismas para quienes quieran asistir a las clases que se imparten en las aulas de extensión de Alcorisa, Andorra, Calanda, Caspe y Valderrobres. En ellas se ofertan los niveles B1, B2.1 y B2.2 de inglés, con clases presenciales en los institutos de Educación Secundaria de los diferentes municipios.

Novedades para el nuevo curso

Entre las novedades de este año, los niveles B2.2 y C1.1 de inglés contarán con un grupo presencial y otro semipresencial. Esta última modalidad combinará una clase presencial con otra en línea, con el objetivo de que el alumnado pueda escoger la opción que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad horaria.

A la oferta habitual se sumarán además dos cursos específicos de inglés. Uno de ellos será un curso de perfeccionamiento para profesorado de lengua inglesa, de nivel C1+, dirigido específicamente a docentes. La formación será presencial, tendrá una duración de dos horas semanales durante todo el curso y dispondrá de 25 plazas.

El segundo será un curso de preparación para la prueba de inglés de Acceso a la Universidad (PAU), destinado al alumnado de 2º de Bachillerato. También se impartirá de manera presencial, con una hora semanal durante el segundo cuatrimestre, y contará igualmente con 25 plazas.

También se ofrecerá un curso de refuerzo de destrezas orales de nivel avanzado C1. Se impartirá online, estará abierto al público general y reservará 10 plazas para profesorado. Tendrá una duración de una hora y media semanal durante todo el curso y contará con 25 plazas.

Además, se impartirá un curso de refuerzo de destrezas comunicativas de inglés de niveles B1/B2, dirigido al público general. La formación será presencial, con dos horas semanales durante el segundo cuatrimestre, y dispondrá de 25 plazas.

Finalmente habrá un curso de preparación para el examen libre de nivel B2. Será online, estará dirigido al público general y reservará 10 plazas para profesorado. Se desarrollará durante el segundo cuatrimestre, con dos horas semanales y un total de 25 plazas.

Docentes y alumnos en una de las actividades de la Semana Cultural de la Escuela. / EOI Alcañiz

Pruebas de nivel para los estudiantes

Durante el periodo de matrícula, los alumnos que no tengan claro a qué nivel pueden acceder podrán realizar una prueba de clasificación en línea en inglés, francés o alemán. A partir de los resultados se les asignará el grupo que corresponda a sus conocimientos. En el caso de catalán, la prueba de clasificación se realiza de manera presencial.

Una metodología comunicativa y actividades complementarias

Desde el centro recuerdan que, más allá de la obtención de una certificación oficial, la escuela apuesta por una metodología amena y comunicativa que facilite el aprendizaje de los diferentes idiomas. La EOI cuenta con un alumnado mayoritariamente adulto y pretende convertirse también en un espacio en el que, además de aprender una lengua, sea posible socializar y compartir experiencias con otros estudiantes.

De cara a este curso académico, el equipo directivo tiene además la intención de completar la oferta formativa con actividades culturales abiertas a toda la población, tanto a alumnos de la escuela como a personas que no estén matriculadas. Entre las propuestas destacan los clubes de lectura en inglés, que tuvieron una buena acogida durante el pasado curso, así como la semana cultural, con actividades destinadas a acercar al público las tradiciones y costumbres vinculadas a cada una de las lenguas que se imparten en el centro.