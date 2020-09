Ernest and Young selecciona el proyecto de Endesa en Andorra como ejemplo de valor social, medioambiental y económico

Ernst and Young (EY) -una de las consultoras más prestigiosas del mundo- ha publicado el

informe ‘Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe’, en el que identifica más de

1000 proyectos «verdes» con obras listas para ponerse en marcha que pueden crear de manera

inmediata un valor social, medioambiental y económico en el ámbito de la recuperación del

covid-19. Según EY, se prevé que dichos proyectos necesitarán unos 200.000 millones de euros

de inversión pública y privada y crearán más de 2 millones de puestos de trabajo.

En España, se ha seleccionado el proyecto de Endesa por valor de 1400 millones de euros en

Andorra para la sustitución y la conversión de la Central Térmica por instalaciones renovables con 1.585 MV solares y 140 eólicos y un total de 160 MW de sistemas de almacenamiento en baterías.

No obstante, cabe destacar que el proyecto todavía no está asegurado en su

totalidad ya que está dividido en tres fases. Por el momento, sólo estarían garantizados

alrededor de 600 MW, puesto que el resto irán ligados a que el Gobierno Central adjudique

finalmente a Endesa los megawatios de evacuación (1.000) que quedan libres en Andorra y

que saldrán a subasta.