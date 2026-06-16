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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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16 JUN 2026|

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Los alumnos del CRA de Torrevelilla conocen la fruta de Aragón en unos talleres de hábitos saludables

La acción, promovida por DGA, forma parte de un programa que combina formación y práctica sobre alimentación y conocimiento del campo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, durante su visita al CRA Torrevelilla./ DGA
La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, durante su visita al CRA Torrevelilla./ DGA

La COMARCA16 06 2026

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EducaciónSociedad

Los alumnos del CRA de Torrevelilla han conocido en profundidad la fruta de Aragón durante la visita de la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, al centro en la mañana de este martes. El encuentro se ha producido en el marco del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche, una iniciativa vinculada a la campaña de reparto de fruta de Aragón que arrancará en septiembre en centros de las tres provincias.

Los escolares han participado en el taller titulado 'La Ruta de los Sabores: frutas, hortalizas y lácteos'. Esta actividad, de carácter educativo y participativo, ha sido diseñada específicamente para la edad de los alumnos con el fin de fomentar hábitos de alimentación saludable y mostrarles de primera mano el origen de los alimentos que consumen habitualmente.

Durante la visita, la consejera ha explicado la importancia de la iniciativa: "Queremos que los niños sepan por qué es importante comer fruta, cómo incorporarla a su día a día y que entiendan que Aragón también es tierra productora de alimentos de calidad".

Para ello, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha previsto para el curso 2025-2026 la realización de 160 talleres educativos en centros escolares aragoneses. Estas actividades combinan formación y práctica, tienen una duración de 90 minutos y están dirigidas a alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

Cada  sesión se lleva a cabo con unos 25 escolares, aunque varía en función de las características de cada centro, y plantea actividades adaptadas a cada nivel educativo, con pruebas visuales, sensoriales y participativas.

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