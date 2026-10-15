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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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15 OCT 2026|

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Escorzo lidera el cartel de 9 bandas del festival contra la despoblación de Allepuz

PROGRAMACIÓN. La octava edición empieza este viernes con tres días de música, actividad infantil, mesas redondas y mercado artesanal. Azero, Poble Nostrum, Isla Kume o Ixeya también se suman al festival cuyo acceso es libre y gratuito

La mítica banda andaluza Escorzo. / LC
La mítica banda andaluza Escorzo. / LC

La COMARCA15 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Con el lema ‘Reivindicar nuestro presente. Construir nuestro futuro’, la música tomará del 16 al 18 de octubre, Allepuz con la octava edición de su Festival contra la Despoblación. La programación se ha confeccionado para diversidad de público fiel a su objetivo de «suscitar la conversación entorno a la despoblación y ruralidad».

Buena parte de la motivación radica en la intención de descentralizar la cultura de los núcleos urbanos demostrando la capacidad de gestión de los pueblos. Tal es así, que como novedad, y pretendiendo sumar en la idea de diversidad, la Asociación Cultural Escurzón al frente de la organización, opta por ampliar la oferta musical del viernes. Lo hace con «una propuesta poco habitual en la provincia con Edredon Sensible, un cuarteto de dos percusionistas y dos saxofonistas de Toulouse.

Se sumará después Poble Nostrum, desde Torre del Compte, el dúo de batería y bajo que llevará las canciones de su nuevo EP, ‘Pardal’.

El sábado comenzará a las 11.00 con la Mesa Redonda. Moderará el periodista Chema López Juderías, e intervendrán diferentes personas al frente de proyectos profesionales desarrollados en el medio rural. Ya por la noche a las 23.00 será el gran momento de disfrutar de Eskorzo, la mítica banda andaluza en gira 30 aniversario. Parten como cabezas de cartel y harán disfrutar con éxitos de hoy y ayer.

Azero, un concierto "muy especial"

Los conciertos del sábado arrancarán ya por la tarde. Azero, desde La Codoñera, también hacen parada en su gira, y también es de 30 aniversario. «Este es concierto muy especial para el festival, porque el grupo es amigo desde hace años y referente en dar voz a la temática de la despoblación con su música», dicen desde la organización.

Desde Valencia viajarán Malifeta, en su primera actuación en la provincia de Teruel. Desde Zaragoza llegará Isla Kume, mejor banda en Suena Madrid; e Ixeya pondrá la nota tradicional, además de sustituir al alcorisano Eduardo Paz, baja de última hora.

Vanesa Rubio y Elena Cantero, de la organización, junto al diputado delegado de Cultura, Miguel Iranzo, en la presentación del VIII Festival contra la despoblación de Allepuz. / DPT
Vanesa Rubio y Elena Cantero, de la organización, junto al diputado delegado de Cultura, Miguel Iranzo, en la presentación del VIII Festival contra la despoblación de Allepuz. / DPT


Más actividades para diversidad de público

Los detalles se presentaron este jueves en la Diputación de Teruel, y a los conciertos se suman más actividades. Habrá bailes colaborativos con Inés Saltamontes (Zaragoza) y de percusión, con la batucada Punkadeira (Castellón). La danza estará muy presente y con una artista de largo recorrido. Se trata de la reconocida bailarina, coreógrafa y pedagoga Ana Continente, de Gelsa, que actuará ya la tarde del viernes. Lo hará tras la inauguración de la exposición de talla de madera ‘Armonía Ancestral’ de José Orduña (Daroca) y de la proyección del documental ‘Mujeres del Campo’, de Marta Solano (Cantabria).

Durante el festival el público se encontrará con mercado de artesanos todos ellos de la provincia de Teruel, y contarán con zona de acampada y parking para caravanas. Todo el festival es de acceso libre y gratuito. La única reserva y pago previo es para la mítica comida popular.

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