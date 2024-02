Poble Nostrum, punk rock de Torre del Compte

Con un ‘Welcome to Poble Nostrum’ reciben al público que decide pasearse por la docena de canciones que componen el disco ‘Pedra’. Es el primero de la banda Poble Nostrum y, aunque no comulgan demasiado con etiquetas, hacen punk rock. «Es lo que hemos escuchado y nos gusta y, si vamos a conciertos es para ver a grupos así. Pero eso no quita para que escuchemos variedad», dicen.

Carlos Pina Celma y Javier Segurana Fontcuberta componen Poble Nostrum y se conocen tan bien y de hace tantos años, que ni aciertan a ubicar el momento exacto en el que crearon el grupo. Ambos compartieron filas en Omeveigues y Eixam, y calculan que por 2018 ya se iban «pasando cosas… grabaciones e ideas de cada uno». Cuando se extinguieron las anteriores bandas, ellos decidieron continuar como Poble Nostrum.

Segurana es de Valderrobres (1989) y Pina de Torre del Compte (1990), donde tienen el local de ensayo al que procuran acudir al menos una vez por semana. Lo comparten con los Utopic Target, -que les propusieron para EncontrARTE- una de las bandas nuevas que «vienen con muchas ganas», y en las paredes está la huella del origen con pegatinas y carteles. «Este local lo acondicionamos con los Omeveigues y tiene toda esa historia», sonríen.

En L’Argilaga, uno de los «pocos espacios para tocar en la zona». / L.C.

Empezaron siendo dos y vuelven a ser dos, porque en su corta trayectoria les ha dado tiempo a haber contado con Iñaki Suñer al saxofón. Con Pina al bajo y la voz, y Segurana a la batería y coros, los tres firman ese primer disco que les llegó de la manera menos planificada. «Lo lógico hubiera sido hacer algún concierto para recoger algo de financiación y grabar, pero lo hicimos al revés», recuerdan. La primera fecha para actuar la tenían programada en el inicio del confinamiento, así que, la pandemia obligó a cambiar todos los planes.

Todo es autoeditado. Grabaron en Monegrian Wood en Zaragoza y de ahí salieron con sus pistas buscando la manera de publicar en formato físico. Nebulosa Gráfica con Laira Gonzalo a la cabeza se encargó del diseño y la maquetación logrando que el público sienta que tiene algo único en su conjunto. «Es todo muy casero y cada vez hay menos discos, pero si no lo tienes parece que no tienes nada. Esto lo puedes tocar», cuentan sujetando un ejemplar. ‘Welcome to Poble Nostrum’ incluye un mapa en el libreto y un paseo que dan en castellano, catalán, algo de inglés y también en aragonés. «Si hay que hacerlo en chino, lo haremos, eso es lo de menos, no tenemos problema», ríen. Su estreno con el aragonés está incluido además en ‘O Zaguer Chilo V’, un recopilatorio con varios grupos. «Estuvo muy bien la experiencia, nos lo propusieron y la hicimos porque de normal no nos sale cantar en aragonés y nos gustó», rememoran. Adaptaron ‘L’idioma d’as flors’, un poema de Lucía López.

Están abiertos a ideas y propuestas y se dejan llevar en todo el proceso. Poble Nostrum es también el estreno de ambos en la composición y son muy libres. A veces sale la letra y luego la música, otras veces es al revés y en otras ocasiones van por partes, van uniendo descartes que ahora sí que casan. Ya tienen canciones nuevas que quieren grabar en abril mientras esperan que se abran fechas de conciertos. Aunque ya han dado unos cuantos y en sus redes dan cuenta de ello, la desaparición de festivales de pueblo ha hecho mella. «Por la zona todavía tenemos un par de espacios, pero no abundan salas», dicen. «Y si ya has tocado es normal que no te llamen en un tiempo para no repetir», apuntan.

En este sentido, y con el callo que hacen los años, a los noveles les piden perseverar. «Al principio con la novedad salen más bolos y es normal, pero hay temporadas en blanco y no pasa nada, también es normal. Hay que insistir», concluyen.