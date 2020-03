La escritora Yol de Yeste, protagonista en la nueva exposición del museo Juan Cabré de Calaceite

Todo listo para que el Museo Juan Cabré conmemore el Día Internacional de la Mujer. El museo calaceitano en colaboración con la Asociación de Mujeres y Consumidores Kalat-Zeyd y el Ayuntamiento de Calaceite, presentarán el viernes a las 19.30 el libro-cuento El palacio oculto de las siete puertas de Yol de Yeste y la exposición de dibujos de Paco Lafarga que ilustran el libro. «Llevamos desde 1996 conmemorando este día y para nosotras es siempre una cita muy especial», explicó Lola Pintado, técnica facultativa del Museo.

En El palacio oculto de las siete puertas, libro escrito a modo de poemas e ilustrado por el pintor Paco Lafarga, Yol de Yeste rescata una de las leyendas orales contadas por su bisabuelo, «el papá Manuel», que empieza en el palacio de la Alfajería y termina en los puertos de Beceite. El relato pasó de generación en generación en su familia hasta que llegó a Yol, quien a pesar de ser sorda de nacimiento ha conseguido vencer la adversidad auditiva y transmitir esta historia a todos los públicos. Estos cuentos, explica la escritora, “rompieron los moldes y los cimientos que impuso la sociedad alegando que yo, siendo sorda profunda de nacimiento, nunca podría saberlos, o, mejor dicho, escucharlos”.

En El palacio oculto de las siete puertas, Yol se inspira en el territorio del Matarraña y aparece la misma protagonista que en su primer libro (Sueños desde el Silencio­): “la niña del pañuelo”, que es ella misma de pequeña. También fueron “la niña del pañuelo” su abuela y su madre de pequeñas, cuando escuchaban la leyenda con sus miedos de no saber cómo romper correctamente el encanto con el pañuelo, pero ninguna es silencio como ella. Además de presentar el libro-cuento, en el mismo acto se inaugura la exposición de dibujos de Paco Lafarga, unas 35 ilustraciones expresamente hechas para el cuento, realizadas a lápiz y carbón sobre papel.

Yol de Yeste

El primer libro de Yol de Yeste, Sueños desde el silencio, narra la primera aventura de “la niña del pañuelo”, uno de los cuentos que contaba su bisabuelo, “el papá Manuel”, humilde pastor, amante de la cultura y narrador de cuentos. Es una historia oral sobre la reconquista cristiana del Reino de Granada que fue pasando de generación en generación durante más de quinientos años. “No me considero sorda profunda de nacimiento, sino silencio. Soy silencio. De pequeña me enseñaron que el silencio no escribe. Quien, que no oye nada de nada, nunca puede construir un libro. Me sentenciaron que, sin saber apenas leer y escribir, nunca tendría estudios superiores. Por no oír, era el destino que me tenían reservado y sin discutir. Me prometí que haría del vacío de mi silencio un libro, al que llenaría de agua, enseñándome y aprendiendo a la vez. El silencio, en contra de lo que dicen, no es ninguna barrera para nadie. Este libro “El palacio oculto de las siete puertas”, al igual que mis otros dos anteriores, tampoco oye ni es deficiente, sino uno más”

Por parte Paco Lafarga es un pintor, ilustrador y profesor de pintura. Su pintura se centra fundamentalmente en el estudio realista de la figura humana utilizando como técnica el óleo o el carboncillo, destaca por su personalidad, su dominio técnico y su entrega al dibujo. Aunque estudió turismo, tomó la decisión de dedicarse por completo a la pintura. Actualmente dirige el estudio Modigliani de dibujo y pintura en Zaragoza donde combina su trabajo como creador con la docencia.