Escucha homenajea a la mujer y reivindica su papel en la sociedad

La Asociación de Mujeres Santa Águeda de Escucha, junto con la Asociación para la Conservación del Patrimonio Minero y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, han llevado a cabo una original iniciativa para conmemorar el Día de la Mujer. La propuesta tiene su origen en el homenaje que se ha querido rendir a Petra Latorre Vituri, vecina de Escucha que en marzo de 1949 perdió su vida respigando carbón en la escombrera de una de las explotaciones del pueblo, la mina ‘Aún Hay Caso’, ubicada en el paraje del Valdespino.

El accidente tuvo lugar cuando una de las vagonetas que vaciaban el estéril por la citada escombrera se precipitó al vacío. Ella era viuda, de 73 años, y madre de tres hijos. Respigar el carbón que se vertía entre los escombros era una actividad muy común para aliviar las maltrechas economías en los pueblos mineros de la posguerra. Este hecho, puntual, viene a significar la presencia de la mujer en la vida de los pueblos mineros que, por otra parte, tantas otras vidas se ha cobrado en el interior de las galerías.

Al objeto de recordar este evento y rendir un homenaje póstumo se decidió elaborar un cartel conmemorativo. La peculiaridad de esta iniciativa ha sido que los 40 carteles elaborados están personalizados y recogen imágenes de mujeres de la localidad a las que, a su vez, se dedica un sentido aplauso. Se rememoran instantáneas del trabajo de la mujer en el campo, en la escuela, cuidando de sus mayores y de los hijos, en las tradiciones festivas, con las amigas, en la inmigración o incluso recuerdos de la antigua sección femenina. «Se trata de una visión, en definitiva, de una mujer fuerte, orgullosa de serlo y siempre protagonista y necesaria«, indican desde la organización de esta iniciativa.

El reportaje fotográfico muestra la importancia de la mujer en la vida del minero, a menudo relegada a un papel secundario pero imprescindible en su tarea de madre, hija y esposa. Las fotografías se han repartido por distintos lugares de la localidad como tiendas, bares o espacios públicos para que los vecinos puedan sumarse a este reconocimiento a todas las mujeres, en este 8 de marzo. También se colgarán en la página de ACCPAME para que puedan disfrutar de esta efeméride los vecinos de Escucha que no residen en el pueblo o no pueden realizar el recorrido propuesto.

Las asociaciones organizadoras y el ayuntamiento de la localidad quieren hace extensible el reconocimiento a las otras mujeres que trabajaron en las minas o en la Central Térmica de Escucha, no en labores de interior, pero sí desarrollando tareas administrativas, de servicios, limpieza o laboratorio. Y cómo no, la muestra también va dirigida a las mujeres que ahora trabajan en la mina ‘Se Verá’, actual Museo Minero de Escucha, y Pozo Pilar, Centro de Interpretación de la Minería, desarrollando una enorme labor para descubrir, como guías turísticas, el rico patrimonio. «En la vertiente reivindicativa habría que posicionar a la mujer en los futuros planes de empleo ya que la reconversión minera no ha tenido precisamente a la mujer como referente y, sin embargo, es uno de los elementos esenciales para fijar población», indican además desde la organización.