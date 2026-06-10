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10 JUN 2026|

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La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo cierra el curso con cerca de 40 participantes

Los jóvenes deportistas han competido durante la temporada en campeonatos autonómicos, pruebas de trail y carreras populares de todo el territorio

Parte de la plantilla de la Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo / Cedida
Parte de la plantilla de la Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo / Cedida

Jesús Burgos10 06 2026

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AtletismoDeporte

La Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo ha concluido la temporada deportiva 2025/2026 consolidando su crecimiento y afianzándose como una de las principales propuestas deportivas para la infancia y la juventud de la comarca. Durante el curso, cerca de 40 niños y niñas procedentes de distintos municipios del territorio han formado parte de esta iniciativa impulsada por el área de Deportes de la Comarca del Maestrazgo.

A lo largo de la temporada, los integrantes de la escuela han participado en numerosas competiciones y eventos deportivos, entre los que destacan campeonatos de Aragón, pruebas de trail y carreras populares. Una intensa actividad que les ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los entrenamientos y seguir desarrollando valores como el esfuerzo, la constancia y el compañerismo.

Desde la Comarca del Maestrazgo realizan una valoración muy positiva del curso, tanto por el número de participantes como por la implicación mostrada por los jóvenes atletas. Asimismo, destacan el trabajo desarrollado por el personal técnico responsable de la actividad y el apoyo constante de las familias, cuya colaboración ha sido fundamental para el buen desarrollo de la temporada.

La Escuela Comarcal de Atletismo se ha convertido en los últimos años en una herramienta clave para fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes del medio rural, ofreciendo oportunidades de formación y competición sin necesidad de abandonar el territorio.

Además de promover hábitos de vida saludables, la iniciativa favorece la convivencia entre niños y niñas de diferentes localidades de la comarca y contribuye a reforzar los vínculos entre municipios a través del deporte.

Con el cierre de esta temporada, la Escuela Comarcal de Atletismo del Maestrazgo reafirma su papel como un proyecto consolidado y con proyección de futuro, continuando su apuesta por acercar el atletismo y los valores deportivos a las nuevas generaciones del territorio.

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