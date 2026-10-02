El calandino Alejandro Espada debuta en la literatura con ‘Columnas de sangre’, la primera entrega de una trilogía

El historiador y escritor calandino Alejandro Espada publica ‘Columnas de sangre’, la primera entrega de una historia que ha concebido como una trilogía. Está en la calle de la mano del sello aragonés Editorial Zafiro, y ya ha tenido varias puestas de largo. Presentó el libro primero en Calanda, más tarde en la sede de la Comarca del Bajo Aragón en Alcañiz, y el 19 de septiembre fue uno de los autores que participaron en la IV Feria del Libro de Jatiel. El calendario sigue abierto y prevé ir sumando nuevas fechas y lugares.

El libro es “una fantasía épica sin concesiones” destinada a público adulto, y está escrita con influencias de las obras de George R. R. Martin, ‘Canción de Hielo y Fuego’, ‘Juego de Tronos’, entre otras muchas otras referencias. Con estos mimbres y el bagaje proio, Espada hace una construcción de un mundo nuevo, una sociedad compleja que "bien se podría asimilar como una sociedad tardomedieval". En la trama aparecen dos grandes conflictos: el humano y el cosmológico, que son los que sustentan la trama por mucho que se ubique en un mundo fantástico.

Sin ánimo de destripar nada del relato, el autor sí avanza que a lo largo del libro se ve cómo esos dos conflictos van fluctuando y van influyendo a en la vida de distintas personas de distintos estratos sociales desde nobles hasta pobres, pasando por el estrato medio.

El origen de la idea está en las lecturas del autor y también en los videojuegos. “He jugado mucho a lo largo de mi vida, sobre todo, a videojuegos de historia muy profunda”, sonríe. “Todos estos aspectos de la construcción de mundos y personajes, han ido calando en mí poco a poco y he querido construir algo propio. Tuve la idea y le fui dando forma hasta llegar a esta historia”, añade. El resultado es un trabajo concienzudo de años en los que ha dado forma a un mundo complejo con una cultura diferente y religiones también diferentes.

Ha construido multitud de personajes y, sobre todo como especifica, personajes grises. “Me alejo mucho de los estereotipos, no me gustan mucho. Todas las decisiones son cuestionables, todos los personajes. Puedes sentirte identificado y puedes sentirte completamente en contra con el mismo personaje, y eso creo que eso es muy enriquecedor”, advierte.

Considera que en cierto modo también la fantasía sirve para escapar, incluso para criticar lo real desde otro escenario. De hecho, trata temas como la corrupción en el gobierno del reino que crea, que se pueden aplicar a la realidad actual y a las relaciones humanas de envidia, traición, dolor y también de amor.

La segunda entrega, en proceso de escritura

El segundo libro de la trilogía ya está en camino en pleno proceso de escritura. El formato está concebido como una trilogía desde el principio, ya que la construcción del mundo ha sido costosa. “Es un mundo bastante grande y el libro se centra, sobre todo, en un reino, pero hay muchas referencias a otros mundos, culturas y continentes y se necesita tiempo”, dice. Para mostrarlo se necesita espacio y por eso se ha concebido como una trilogía. Es una manera de que el lector también encuentre un modo de lectura menos apabullante y con las dosis justas.

El historiador y escritor calandino, Alejandro Espada, en la IV Feria del Libro de Jatiel con su primer libro 'Columnas de sangre' (Ed. Zafiro, 2026). / B. Severino

Llegar a publicar

Publica con Zafiro, una editorial aragonesa que le dio una respuesta afirmativa en cuanto les presentó la idea. Aunque fue a la primera que tanteó, reconoce la dificultad que entraña llegar al punto de publicar. “España es de los países que más libros publica saca a la semana y es muy complicado competir es este mercado literario, pero cuando estás terminando de escribir te preguntas qué pasará después. A mí, al menos, se me planteó esa pregunta, y era una época en la que estaba en Zaragoza y busqué editoriales allí. Zafiro fue la primera y les gustó mucho la idea”, recuerda.

Ir de la mano de la editorial le permitió, entre otras cosas, contar con la ayuda de una editora en tareas como la corrección y el remate final. “Ha hecho un trabazajo. Para mí, hacer esto con una editora profesional fue un reto”, reconoce. La editorial contó con él como uno de los autores que estuvieron en la última Feria del Libro de Jatiel, un punto de encuentro con el público y también entre los propios escritores del mismo sello y de otros muchos. "Este tipo de eventos son muy importantes, y más en pueblos pequeños porque ayudan a levantar culturalmente la zona además de dar visibilidad a autores de aquí y también de fuera que vienen a conocer el territorio. Debemos apoyar a los pueblos que apuestan por estas actividades", considera.

Espada ya había escrito, pero nada que ver con la literatura. Es graduado en Historia y máster en Historia Contemporánea, y va a por el máster de Educación con intención de dedicarse a la enseñanza. "los trabajos en Historia no son cortos precisamente", ríe. "La carrera me dio una formación para escribir y, sobre todo, para comprender las sociedades del pasado y crear una sociedad, un mundo, y una religión totalmente nueva, que plasmo en el libro", añade.

También crecer en un entorno audiovisual le ha dado tablas. Colabora con el Festival Internacional Buñuel Calanda desde niño y eso le ha dado más herramientas. El certamen apuesta cada año por implicar al público infantil de una manera activa con el rodaje de un corto. "Mientras escribo voy imaginando secuencias cinematográficas. A la hora de plasmar las descripciones me ha ayudado, pero no las doy cerradas, cada lector se imagina las suyas", concluye.