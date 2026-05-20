La escuela de taekwondo Dung San de Valderrobres y Alcorisa brilla en Alemania

Valderrobres y Alcorisa tuvieron este fin de semana representación en la ciudad alemana de Bochum.La escuela de taekwondo Dung San, con sede en ambas localidades,logró numerosas distinciones en el German Open disputado el pasado 16 de mayo. Débora Salmonte, instructora y coach, aportó siete deportistas a la representación española, que se completó con dos competidores más de la escuela AETI de Barcelona, propiedad del maestro de Salmonte.

“El objetivo es que ganen experiencia, aprendan a controlar los nervios y disfruten de los eventos donde participan”, explicaba hace una semana Débora sobre lo que esperaba del campeonato. En sus declaraciones no había un solo indicio que hiciera pensar en una actuación tan destacada. Sin embargo, todos los representantes españoles lograron subir al podio. El reto internacional terminó convirtiéndose en un éxito para la escuela Dung San, que regresó de Alemania con 17 medallas y 3 copas.

Este resultado permitió a la representación española terminar en una meritoria sexta posición de la clasificación general, colándose entre los diez mejores, superando a numerosas escuelas alemanas y mostrando el talento y el trabajo desarrollado desde Aragón. No obstante, pese al gran nivel general del equipo, dos deportistas destacaron especialmente: las hermanas Vallespí.

Todas las distinciones logradas

Carla Vallespí Riba y Ona Vallespí Riba fueron dos de las grandes protagonistas del campeonato para la escuela bajoaragonesa. Carla logró la medalla de oro en la categoría femenina juvenil de lucha de cinturón negro +65 kilos, la plata en rotura de poder y el bronce en formas. Además, consiguió los trofeos de Grand Champion en lucha juvenil +55 kilos y Grand Champion en formas juvenil.

Las hermanas Vallespí en el Open German / Cedida

Su hermana Ona se alzó con el oro en formas y en rotura de habilidad, además del bronce en lucha de cinturón negro -55 kilos. También consiguió el Grand Champion de lucha juvenil -55 kilos. Saúl Gómez Rodríguez logró tres medallas de bronce en lucha, formas y rotura de poder. Alejandra Ribalta Quintanilla consiguió la plata en lucha prejuvenil de cinturón verde +50 kilos y el bronce en formas prejuvenil de cinturón verde. Nora Romero sumó un oro en formas juvenil de cinturón amarillo y una plata en lucha prejuvenil de cinturón amarillo +50 kilos. Yorel Callén Alquézar se llevó la plata en infantil, cinturón azul y categoría mediana, además de un bronce en formas de categoría infantil masculina de cinturón azul. Por último, Estefanía García Monteiro logró otro oro en lucha juvenil femenina de cinturón amarillo +60 kilos y un bronce en formas juvenil femenina de cinturón amarillo.