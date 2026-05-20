Actualizado 20:51

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

20 MAY 2026|

Actualizado 20:51

La escuela de taekwondo Dung San de Valderrobres y Alcorisa brilla en Alemania

Carla Espí fue la gran protagonista del fin de semana convirtiéndose en la única doble ganadora de la competición

La representación española al completo en Alemania / Cedida
La representación española al completo en Alemania / Cedida

Jesús Burgos20 05 2026

Comentar

Alcorisa

Deporte

Valderrobres y Alcorisa tuvieron este fin de semana representación en la ciudad alemana de Bochum.La escuela de taekwondo Dung San, con sede en ambas localidades,logró numerosas distinciones en el German Open disputado el pasado 16 de mayo. Débora Salmonte, instructora y coach, aportó siete deportistas a la representación española, que se completó con dos competidores más de la escuela AETI de Barcelona, propiedad del maestro de Salmonte.

“El objetivo es que ganen experiencia, aprendan a controlar los nervios y disfruten de los eventos donde participan”, explicaba hace una semana Débora sobre lo que esperaba del campeonato. En sus declaraciones no había un solo indicio que hiciera pensar en una actuación tan destacada. Sin embargo, todos los representantes españoles lograron subir al podio. El reto internacional terminó convirtiéndose en un éxito para la escuela Dung San, que regresó de Alemania con 17 medallas y 3 copas.

Este resultado permitió a la representación española terminar en una meritoria sexta posición de la clasificación general, colándose entre los diez mejores, superando a numerosas escuelas alemanas y mostrando el talento y el trabajo desarrollado desde Aragón. No obstante, pese al gran nivel general del equipo, dos deportistas destacaron especialmente: las hermanas Vallespí.

Todas las distinciones logradas

Carla Vallespí Riba y Ona Vallespí Riba fueron dos de las grandes protagonistas del campeonato para la escuela bajoaragonesa. Carla logró la medalla de oro en la categoría femenina juvenil de lucha de cinturón negro +65 kilos, la plata en rotura de poder y el bronce en formas. Además, consiguió los trofeos de Grand Champion en lucha juvenil +55 kilos y Grand Champion en formas juvenil.

Las hermanas Vallespí en el Open German / Cedida
Las hermanas Vallespí en el Open German / Cedida

Su hermana Ona se alzó con el oro en formas y en rotura de habilidad, además del bronce en lucha de cinturón negro -55 kilos. También consiguió el Grand Champion de lucha juvenil -55 kilos. Saúl Gómez Rodríguez logró tres medallas de bronce en lucha, formas y rotura de poder. Alejandra Ribalta Quintanilla consiguió la plata en lucha prejuvenil de cinturón verde +50 kilos y el bronce en formas prejuvenil de cinturón verde. Nora Romero sumó un oro en formas juvenil de cinturón amarillo y una plata en lucha prejuvenil de cinturón amarillo +50 kilos. Yorel Callén Alquézar se llevó la plata en infantil, cinturón azul y categoría mediana, además de un bronce en formas de categoría infantil masculina de cinturón azul. Por último, Estefanía García Monteiro logró otro oro en lucha juvenil femenina de cinturón amarillo +60 kilos y un bronce en formas juvenil femenina de cinturón amarillo.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Aluvión de currículums de toda España para cubrir las 42 vacantes de enfermería en el nuevo Hospital de Alcañiz

Desde la dirección del centro califican de "éxito" la busqueda de personal a través de las redes sociales. Asegurar que la ampliación de la plantilla va a permitir garantizar adecuadamente...

Comentar

Aluvión de currículums de toda España para cubrir las 42 vacantes de enfermería en el nuevo Hospital de Alcañiz

Genepol y Polymer buscan trabajadores en Escucha y Montalbán: Vivienda y vacaciones cada cinco semanas

OFERTA DE EMPLEO. Las plantas de reciclaje de plástico continúan creciendo en las Cuencas Mineras y buscan incorporar perfiles de distintos ámbitos sin necesidad de experiencia previa

Comentar

Genepol y Polymer buscan trabajadores en Escucha y Montalbán: Vivienda y vacaciones cada cinco semanas

Alcorisa solicita un FITE para habilitar el museo de gigantes en el antiguo matadero, mientras la oposición defiende que sea en la iglesia de San Pascual

La moción conjunta de PSOE, Teruel Existe y Ganar/IU no salió adelante en el último pleno de este mes, en el que el equipo de gobierno del PP explicó que...

Comentar

Alcorisa solicita un FITE para habilitar el museo de gigantes en el antiguo matadero, mientras la oposición defiende que sea en la iglesia de San Pascual

Motorland combinará espectáculo en pista y actividades para los aficionados en WorldSBK

El circuito bajoaragonés ofrecerá una amplia programación para asistentes con actividades en el Paddock Show y acceso especial al Pit Lane

Comentar

Motorland combinará espectáculo en pista y actividades para los aficionados en WorldSBK

La alcañizana Izarbe Benedí se proclama subcampeona de equitación en Utebo

FOTOGALERÍA. La amazona de 13 años logró el resultado en la IV Jornada de Salto de Juegos Escolares y la Copa Reino de Aragón después de intentarlo durante tres años

Comentar

La alcañizana Izarbe Benedí se proclama subcampeona de equitación en Utebo

La muniesina Rebeca Torralba se cuelga la plata en el Campeonato de España con Aragón

La deportista también jugará el play-off de ascenso a Primera FS Iberdrola con el Wanapix Aldelís Intersala 10 Zaragoza

Comentar

La muniesina Rebeca Torralba se cuelga la plata en el Campeonato de España con Aragón
Periódico del Bajo Aragón Histórico