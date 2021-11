Espartos Manolito: un ancestral oficio para unir funcionalidad y arte

El esparto como única materia prima para llevar a cabo uno de los oficios con mayor antigüedad del mundo. El artesano Manuel Gallardo comenzó hace 3 años a dedicarse exclusívamente a desarrollar lo que, hasta entonces, era tan solo una afición. Por ello en su vivienda de Valderrobres decidió instalar el taller de Espartos Manolito, donde confecciona todo tipo de objetos y obras como lámparas, alpargatas, capazos, salvamanteles, adornos, bolsas, queseras tradicionales, alfombras, hueveras, caracoleras y un sinfín de artilugios de uso cotidiano. «Soy lo que se llama canastero, cestero. Elaboro todo tipo de objetos de forma artesanal utilizando el esparto o como mucho otras fibras como puede ser el centeno y el palmito», explica.

Gallardo trabaja tanto por cuenta propia como por encargo. Pocos meses antes del estallido de la pandemia comenzó a recorrer distintas ferias de oficios y artesanía suscitando el interés de muchos de los visitantes. Las ferias de Ráfales, el Mercado Medieval de Cretas y Alcañiz han sido solo algunas de las localidades bajoaragonesas en las que se le ha podido ver elaborando un objeto en esparto. «Hace unas semanas pude viajar a un encuentro de artesanos y cesteros en el Sur de Francia y la verdad es que vi que allí también se valora mucho esta actividad», explica.

Su taller está totalmente integrado, no solo en la vivienda que comparte con su pareja si no con el mismo entorno del entramado medieval de Valderrobres. Enclavado en la calle Santa Teresa de Jesús, el entorno es idílico. El pabimento típico de canto rodado y las centenares de flores que embellecen todo el entorno hace que sea una de las calles más bellas y turísticas de Valderrobres. Si la meteorología lo permite, lo habitual es que Gallardo confeccione sus piezas en la puerta de su casa, lo que suscita la atención de decenas de visitantes y de ilustres vecinos como José Serrat, alias ‘El Bicho’ que reside justo enfrente. «Muchos visitantes me ven y me preguntan por el castillo. En esos segundos observan todas las piezas de esparto y muchos de ellos se interesan por lo que hago», añade, mientras muestra una lámpara de reciente creación con forma de caracolera tradicional.

Manuel Gallardo elabora todo tipo de objetos de uso cotidiano en los que, además del diseño funcional, aporta su toque personal y artístico. J.L.

La vuelta a los materiales tradicionales por los plásticos es algo que, en todo momento, guía a Gallardo. Manuel procede de la localidad barcelonesa de Canet de Mar, sin embargo durante varios años residió en Murcia y en Albacete, lugares en los que abunda el esparto y que, explica, resultaron decisivos para espolear su inquietud artesana. «El esparto se recoge principalmente en verano, en pleno julio y agosto. Aquí en el Matarraña apenas hay al ser un territorio más lluvioso, pero en la vecina comarca del Bajo Aragón comienza ya a abundar», explica.

El ya valderrobrense llegó hace más de un lustro a la capital del Matarraña tras responder a la oferta laboral de bibliotecario que lanzó la propia Biblioteca Municipal de Valderrobres. «He echado raíces aquí. Tengo ya mi huerto y mi gente», explica. Gallardo no puede dejar de referirse a instituciones como el centro de artesania e deseño de la Diputación de Lugo, el Museu de la pauma de Mas de Barberans, o la Associació catalana de cistellería y a maestros como Jesús María Quintero, los cuales dejaron su impronta en el artista.

Además de asistir a distintas ferias y eventos, Espartos Manolito comenzó a participar en el mercado agroecológico que cada primer domingo de mes tiene lugar en Valderrobres. En este caso tras ser nominado porlas Gypsy Fango de Lledó, Gallardo cede el testigo de la próxima edición de EncontrArte al fotógrafo Jaume Juncadella, afincado desde hace varios años en Valderrobres.