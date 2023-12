La esperanza se abre paso en la crisis del sharka de Mazaleón: «Ya hay agricultores encargando melocotoneros a los viveros»

La derogación de la anterior normativa que regulaba el protocolo de actuación contra el sharka en Mazaleón y Maella abre una puerta a la esperanza en ambas localidades. Con especial expectación se vive la decisión tomada por la consejería de Agricultura entre los agricultores mazaleonenses, que se vieron obligados a arrancar el 90% de sus melocotoneros debido a la normativa específica aprobada en 2020 para ambas localidades. «Ya hay agricultores llamando y haciendo encargos de melocotoneros a los viveros. En primavera serán muchos los que ya plantarán con la certidumbre de que no se verán obligados a arrancar después», afirma Rosa Orona, alcaldesa de Mazaleón.

Igualmente esperanzados se muestran desde la Cooperativa San Isidro de Mazaleón en su sección de cooperativa dedicada al melocotón. No será fácil, ya que pese a que la producción llegó a los 2 millones de kilogramos anuales de melocotones justo antes de la crisis, ahora se parte de una cifra de menos de 200.000 kilogramos. Los árboles necesitan normalmente 3 años para empezar a producir. No obstante, no es hasta el quinto año cuando comienzan a alcanzar la plenitud de producción. Desde la entidad creen que, yendo bien las cosas, se podrían pasar de los menos de 180.000 kilogramos actuales a 500.000 en 3 años. Por ello desde la cooperativa se marcan unas perspectivas de producción de 1,5 millones para los próximos años.

«Es una cuestión únicamente estética»

Por su parte, el consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, se ha mostrado satisfecho por la decisión tomada y ha explicado los motivos de la decisión aparecida este martes en el BOA. «No tenía sentido la situación anterior. Contábamos con un criterio técnico muy claro al respecto y llegamos a esta conclusión. Además quiero subrayar que tampoco puede ser que una norma de este tipo sea aplicada solo a un territorio. Para nosotros esta fue otra de las principales razones de peso», ha explicado el consejero Ángel Samper, consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón. «Nos debemos a los agricultores y a los habitantes del territorio. Por responsabilidad no podíamos consentir que los fruticultores de Mazaleón y Maella estén sujetos a una norma no justificada que les está estrangulando«, añade Samper.

El consejero ha subrayado que las reivindicaciones planteadas por parte de las alcaldesas de Mazaleón y Maella le parecieron «de justicia» tras una primera reunión mantenida hace varios meses. «Estaban pidiendo algo que es razonable. Era una razón de justicia para los dos municipios y para las dos cooperativas. No quiero entrar a valorar la anterior decisión, pero lo que no entendemos es cómo no se había actuado antes», añade el consejero de Agricultura. Desde el ejecutivo subrayaron que el sharka es una enfermedad con la que históricamente se ha convivido en este cultivo y que es inocua.

«Es una cuestión únicamente estética. No tiene ningún riesgo ni ningún tipo de interacción con los seres humanos ni afecta al fruto. No lo decimos nosotros, lo dicen los técnicos. Por eso pensamos que los propios agricultores son capaces de saber qué fruto puede entrar al mercado y cual no, así como los árboles afectados», añade el consejero. Samper ha insistido en que «no había ninguna razón sanitaria» y sin embargo ha reconocido el daño al fruticultor.

Por su parte, el presidente de la cooperativa del melocotón subraya que, como el resto de agricultores, saben que conviven con diferentes riesgos como las heladas tardías, la falta de agua y las tormentas de granizo. Pero, explica, jamás imaginó que una normativa podría forzar a los agricultores a arrancar buena parte de sus plantaciones. «No entendimos, ni hemos averiguado aún ni nunca comprenderemos cómo se hizo una norma solo para Mazaleón y Maella», añade Ferrer. Cabe recordar que en los últimos dos años varias familias que se asentaron en Mazaleón debido a esta actividad abandonaron el municipio. Se trata, asimismo, de una de las pocas localidades del Matarraña que ha perdido población en los censos de los últimos dos años.

NOTICIA RELACIONADA

Entre trabajadores de la cooperativa, operarios, temporeros para llevar diferentes labores como aclarar, embolsar y recolectar se llegó a cifras de hasta 70 trabajadores en plena temporada. «Hemos estado tres años en total incertidumbre, de no saber qué hacer, si plantar o no plantar. Nos ha tocado la lotería porque ya tenemos una certeza. Me alegro además especialmente por los más jóvenes que tienen ganas», explica Miguel Ángel Ferrer, presidente de la cooperativa del melocotón de Mazaleón.

En cuanto a posibles medidas compensatorias planteadas por ambos municipios tras el perjuicio causado por el arranque de los melocotoneros, Samper ha sido cauto pero se ha comprometido a visitar Mazaleón y Maella para tomar una decisión al respecto. «Tenemos un claro compromiso desde esta consejería por el sector primario. Vamos a estudiar estas reivindicaciones que nos plantean las alcaldesas de Mazaleón y Maella, iremos a los municipios afectados y veremos qué podemos hacer», ha afirmado Samper.