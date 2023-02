Estevan: «Alcañiz será lo primero y lo defenderé incluso si tengo que votar contra Jorge Azcón»

¿Por qué quiere ser alcalde?

Explique lo de atípico político.

No quiero vivir toda la vida de la política, es pasajero. Deseo aportar mi grano de arena pero no jubilarme de político.

Comenzó al contrario de la mayoría, primero senador y ahora candidato a la alcaldía.

Llevo en el partido desde los 18 años y, aunque siempre en segunda línea, cuando me llamaron para ser senador ya me conocían en Teruel.

¿Cuándo tomó la decisión de ser el candidato del PP?

Tenemos una estructura fuerte con más de 100 afiliados pero cuando asumí la presidencia del PP de Alcañiz vi que el partido estaba apagado. En un Comité Local me pidieron mis compañeros que encabezara la candidatura porque confiaban en mí. Quise que todos se pronunciaran y no hubo ninguna voz contraria.

Si no hubiera dado el paso al frente, ¿algún compañero se hubiera animado?

¿El concejal Nacho Carbó?

Puede ser pero no es un rival, es un amigo. Me ha dicho que quiere pasar a otra etapa pero no descarto que vuelva, es muy joven y un gran valor. Hay que agradecerle su dedicación como portavoz estos años.