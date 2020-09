«Estoy viviendo un sueño del que no me quiero despertar»

El piloto alcañizano Marcos Lahoz vivirá este fin de semana uno de los sueños que muchos deportistas, en este caso del mundo del motociclismo, aspiran a hacer realidad, que no es otro que participar en un mundial. A sus 18 años participará en la quinta cita del Mundial FIM Superbikes que se celebra en Motorland Aragón. Correrá con el equipo Machado Came sustituyendo al francés Gaetan Matern en la categoría de Supersport 300.

¿Cómo surge la oportunidad de participar este fin de semana en el Mundial de SBK y en la carrera que se celebra en Alcañiz?

Todo comenzó a principios de año. Mantuvimos contactos con el equipo, que me ha dado la oportunidad aunque no ha sido hasta las últimas semanas cuando me dijeron que contarían conmigo sustituyendo a Gaetan.

¿Qué supone para tí que Machado Came te haya dado la oportunidad de participar con una de sus monturas?

De momento estoy viviendo un sueño del que no quiero despertar. En cuanto a lo que supone para mí, es lo máximo de mi carrera deportiva. Soy muy afortunado de poder participar en esta carrera.

En el mundo de la competición motociclista ya tienes experiencia porque llevas practicando este deporte diez años.

Así es. Comencé hace ahora diez años y poco a poco he ido pasando por diferentes categorías y campeonatos. Hasta ahora en el certamen más alto en el que había participado había sido en el del Campeonato de España. En este caso será la primera ocasión que lo haré en un mundial y además podré codearme con algunos de los mejores pilotos internacionales.

¿Quién o quiénes te han ayudado para poder correr en Motorland Aragón est fin de semana?

Pues me está patrocinando el Ayuntamiento de Alcañiz, ya que sin ellos me hubiera sido posible realizar este sueño. También se han unido empresas y firmas particulares como el Grupo de Comunicación La COMARCA y ArcoIris. No puedo dejar de nombrar a mis padres, que me han apoyado en todo momento y en especial y desde aquí se lo agradezco al alcalde de la ciudad, Ignacio Urquizu, quien desde el momento en el que se lo comentamos no dudó en darnos todo su apoyo junto con el resto de consistorio.

En la presentación, que tuvo lugar el pasado miércoles, el alcalde te entregó un casco donde luce el nombre de Alcañiz y el anagrama de la caña, un motivo más para intentar hacerlo lo mejor posible.

Fue todo un detalle y también se lo tengo que agradecer a él y al resto de los concejales. En cuanto a la pregunta, tengo muy claro que voy intentar hacerlo lo mejor posible, espero que este casco me las fuerzas suficientes para conseguir el objetivo que me he propuesto, que no es otro que disputar las carreras.

¿Conoces la Yamaha YZF-R3 con la que competirás?

La conozco a fondo porque es la moto con la que he estado compitiendo en los dos últimos años, aunque este modelo es el de 2020.

¿Cuáles son sus características?

Es una moto muy ágil y manejable y el paso por curva es bastante rápido. Tiene 300 c.c. y de velocidad punta en Motorland Aragón alcanza los 215 km/h. en la recta de atrás.

A pesar de conocer la moto hasta el inicio de los entrenamientos libres no vas a probarla, ¿esto es un hándicap para tí o no?

Esta claro que el resto de los pilotos me llevan una semana de ventaja ya que ellos participaron el pasado fin de semana y en principio, sin poder probarla, sí que puede resultar un hándicap pero creo que me adaptaré pronto a ella y una vez ‘domada’ buscaré sacarle el mayor rendimiento.

Esta es con la desventaja que cuentas pero como ventaja es que eres un perfecto conocedor del trazado alcañizano.

Esa es mi ventaja. He corrido muchas veces y sé donde puedo apurar una frenada y cómo realizar las trazadas. Espero que me ayude dicho conocimiento.

¿Qué zona del recorrido te gusta?

Mi zona preferida es la enlazada de curvas del muro (la chicane)y la curva de entrada a la contrarecta.

Aunque hay alguna KTM la moto rival es la Kawasaki, ¿la conoces?

Es una moto que tiene 100 c.c. más que la Yamaha por lo que en las rectas esa diferencia de cilindrada se deja notar en la velocidad. Por el contrario el paso por curva lo hace más lento. Es ahí donde los que montamos la moto de la marca del diapasón debemos sacar lo mejor para lograr adelantamientos o mejorar tiempos.

Hablamos ahora de objetivos, ¿cuál o cuáles te has marcado?

El primero y principal es el clasificarnos para disputar las carreras. Una vez conseguida dicha clasificación lo demás, el que pueda estar por delante o por detrás, lo marcarán los condicionantes que vayan surgiendo durante la competición.

La Supersport 300 es una categoría en la que hay inscritos 53 pilotos para un total de 36 que integran la parrilla de salida y todos con los mismos objetivos que tú, ¿cómo lo ves?

Es una categoría con un gran nivel y que todos buscan formar parte de esa parrilla de 36 pilotos, por lo que mi motivación todavía es mayor como también mis ganas de hacerlo bien.

Corres en casa pero sin público, no por eso vas a notar el aliento de tu familia y amigos.